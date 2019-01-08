北捷推20人以下團體IC票卡

2019年01月08日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北捷運為方便團體旅客進出捷運站，省去排隊等候時間，全國首創團體IC（晶片）票卡，即日起20人以下團體購票，僅須由1人代表刷卡感應，及可讓同行旅客快速通過票卡閘門，預定將試辦3個月，購買10人（含）以上，每人享單程票8折優惠。

過去北捷團體票為紙票，於各車站詢問處販售，購買10人（含）以上，每人票價以單程票8折優惠；購買40人（含）以上，每人票價以單程票7折優惠，但進出站須由車站人員「手動」開啟團體票出入口，若於台北車站、西門町等人潮較多車站進出，恐怕至少等候5至10分鐘。

台北捷運公司為改善詢問處大排長龍，以利動線及團體旅客進出站順暢，首度試辦團體IC（晶片）票卡，該票卡適用2至20人，無須站務人員手動開啟閘門，僅須一人負責刷卡，其他人可快速進出站。

北捷指出，購買團體IC（晶片）票卡上限人數為20人，主要考量若團體旅客人數過多，恐會造成長時間占用閘門通道情形，影響整體車站運作，因此初步以20人以下為試辦範圍。

團體IC（晶片）票卡適用10人（含）以上單程票8折優惠，此票卡不具加值功能，一經售出概不退換，並須於購買當日使用，即日起試辦3個月，將視成效研擬延長或調整人數等方案。

(中國時報)