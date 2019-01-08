桃園動保處官網 設豬瘟防疫專區

友善列印
中國時報
／桃園報導

豬農集結盼農委會禁廚餘養豬，不排除北上抗議，桃園市長鄭文燦7日表示，中央啟動禁用廚餘政策，桃園就會同步實施，家庭廚餘約150噸會送到堆肥、化製、汙水處理廠，即起也在動保處官網設置「非洲豬瘟防疫專區」，維護市民知的權利。

桃園市府去年11月底統計，全市有399家養豬場、總飼養量為15萬2498頭豬，其中8成、314家使用廚餘，飼養量11萬227頭。針對養豬產業輔導，鄭文燦提到，中央一啟動禁用廚餘政策，桃園就會同步實施，每日清潔隊收回約150噸的家庭廚餘，會以堆肥、化製或送到汙水處理廠等方式適當處理，大型賣場、餐廳也要求業者自主處理，直言廚餘是非洲豬瘟疫情最重要傳播管道，會加強跟機場合作的邊境預防，大聲疾呼國人到大陸旅遊不要攜帶豬肉各種產品。

桃園也會積極輔導養豬業，現鼓勵廚餘要蒸熟到90度C，且要連續蒸煮1小時以上才可餵養豬隻，萬一禁用廚餘，會跟著農委會補助腳步來推動，改吃飼料每頭豬補助2200元，離牧獎勵金最高300萬元，若加上廢水處理、拆除費跟獎勵金最高可達542.5萬元，目前已有10戶、約5800頭豬確認要參與離牧。另外配合農委會針對尚未取得環保單位核發廚餘再利用許可的養豬戶，要輔導改用飼料者約260戶，目前各區公所在協助受理中。

因議員詹江村6日在臉書爆病死豬棄溝渠3天無人聞問，鄭文燦也澄清，民眾通報里長、里長未通報市府、僅通報議員，強調當天獲報就當天處理，疫情資訊應統一發布，個別發布的疫情，對民眾資訊會混亂、製造恐慌，對防疫工作沒有任何幫助。

(中國時報)

北捷推20人以下團體IC票卡 惠中寺臘八粥沒香菇 寓意融和

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。