桃園動保處官網 設豬瘟防疫專區

2019年01月08日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

豬農集結盼農委會禁廚餘養豬，不排除北上抗議，桃園市長鄭文燦7日表示，中央啟動禁用廚餘政策，桃園就會同步實施，家庭廚餘約150噸會送到堆肥、化製、汙水處理廠，即起也在動保處官網設置「非洲豬瘟防疫專區」，維護市民知的權利。

桃園市府去年11月底統計，全市有399家養豬場、總飼養量為15萬2498頭豬，其中8成、314家使用廚餘，飼養量11萬227頭。針對養豬產業輔導，鄭文燦提到，中央一啟動禁用廚餘政策，桃園就會同步實施，每日清潔隊收回約150噸的家庭廚餘，會以堆肥、化製或送到汙水處理廠等方式適當處理，大型賣場、餐廳也要求業者自主處理，直言廚餘是非洲豬瘟疫情最重要傳播管道，會加強跟機場合作的邊境預防，大聲疾呼國人到大陸旅遊不要攜帶豬肉各種產品。

桃園也會積極輔導養豬業，現鼓勵廚餘要蒸熟到90度C，且要連續蒸煮1小時以上才可餵養豬隻，萬一禁用廚餘，會跟著農委會補助腳步來推動，改吃飼料每頭豬補助2200元，離牧獎勵金最高300萬元，若加上廢水處理、拆除費跟獎勵金最高可達542.5萬元，目前已有10戶、約5800頭豬確認要參與離牧。另外配合農委會針對尚未取得環保單位核發廚餘再利用許可的養豬戶，要輔導改用飼料者約260戶，目前各區公所在協助受理中。

因議員詹江村6日在臉書爆病死豬棄溝渠3天無人聞問，鄭文燦也澄清，民眾通報里長、里長未通報市府、僅通報議員，強調當天獲報就當天處理，疫情資訊應統一發布，個別發布的疫情，對民眾資訊會混亂、製造恐慌，對防疫工作沒有任何幫助。

(中國時報)