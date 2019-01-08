出重拳治空汙 開罰岡山木材場

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市長韓國瑜承諾出重拳對付空汙，但卻被爆料對岡山廢木材堆置場火災悶燒引發的空汙視若無睹，居民向相關單位反映卻碰釘子；高市環保局澄清，元旦至今已依空汙法告發4件，最高可處500萬元罰鍰，目前現場已無悶燒及異味。

去年底岡山大遼路廢木材堆置場火災，因悶燒產生大量濃煙，元旦連假期間居民狂打1999向環保局等單位檢舉，但環保局推說不是他們的業務，而消防局15日才回覆說「火滅了」，民眾氣得向媒體投訴，質疑市府態度消極，揚言封路抗議。

環保局指出，起火的堆置場屬恆耀公司，而廢木材來源為嘉誠公司及恆得公司，棕櫚殼來源則為華盈公司，因木材下方積水腐敗發酵，沼氣因高溫自燃，因而發出濃煙，元旦連假共已告發4件，依空汙法第32條第1項第1款規定，最高可罰500萬。

環保局強調，元月2日派人監測火場附近空氣品質，飄散氣體主成分是甲烷、甲醇、CO、乙烯，都是燃燒常見物質，而下風處附近橋頭區的空氣品質監測站顯示，這段期間下風處空氣品質並沒有因此明顯惡化。

環保局長袁中新表示，任何汙染行為都會增加高雄空氣品質負擔，希望業者加強管理製程及設備，避免意外發生汙染空氣；但他強調，火災以滅火優先，滅火期間才會令民眾誤會市府無作為，其實環保局仍有依權責取締空汙。

(中國時報)

台澎電纜工程 口湖鄉民肉身阻擋 哈利波特城堡 花蓮再現

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。