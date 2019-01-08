出重拳治空汙 開罰岡山木材場

2019年01月08日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜承諾出重拳對付空汙，但卻被爆料對岡山廢木材堆置場火災悶燒引發的空汙視若無睹，居民向相關單位反映卻碰釘子；高市環保局澄清，元旦至今已依空汙法告發4件，最高可處500萬元罰鍰，目前現場已無悶燒及異味。

去年底岡山大遼路廢木材堆置場火災，因悶燒產生大量濃煙，元旦連假期間居民狂打1999向環保局等單位檢舉，但環保局推說不是他們的業務，而消防局15日才回覆說「火滅了」，民眾氣得向媒體投訴，質疑市府態度消極，揚言封路抗議。

環保局指出，起火的堆置場屬恆耀公司，而廢木材來源為嘉誠公司及恆得公司，棕櫚殼來源則為華盈公司，因木材下方積水腐敗發酵，沼氣因高溫自燃，因而發出濃煙，元旦連假共已告發4件，依空汙法第32條第1項第1款規定，最高可罰500萬。

環保局強調，元月2日派人監測火場附近空氣品質，飄散氣體主成分是甲烷、甲醇、CO、乙烯，都是燃燒常見物質，而下風處附近橋頭區的空氣品質監測站顯示，這段期間下風處空氣品質並沒有因此明顯惡化。

環保局長袁中新表示，任何汙染行為都會增加高雄空氣品質負擔，希望業者加強管理製程及設備，避免意外發生汙染空氣；但他強調，火災以滅火優先，滅火期間才會令民眾誤會市府無作為，其實環保局仍有依權責取締空汙。

(中國時報)