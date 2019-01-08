哈利波特城堡 花蓮再現

2019年01月08日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

元旦連假帶動花蓮觀光潮，市區訂房率達到9成，看好花蓮觀光商機，有飯店業者斥資60億元、耗時7年，在瑞穗溫泉小鎮打造宛如哈利波特電影中「霍格華茲」城堡，鮮明尖塔已成為當地打卡新地標，盼未來與附近溫泉業者一起攜手拚觀光。

坐落於花蓮瑞穗鄉佔地2萬多坪，莫約6個台北車站大小的瑞穗春天國際觀光酒店，以南歐莊園城堡設計風格，打造40棟建築、198個房間，其中挑高36米的「城堡房」，號稱全台最高最氣派的歐式大廳，也是國內首座結合溫泉水樂園的度假飯店。

飯店公關趙芝綺表示，瑞穗春天酒店特別建造「金色水樂園」，除了從室內泡湯到室外，另外規畫室內溜滑梯的親子房、也為有毛小孩家庭提供寵物毛巾、小床、澡盆、吹風機、寵物尿墊及罐頭等備品，滿足各種家庭旅遊需求。

天成飯店集團執行長張東豪說，酒店開幕前歐風城堡造型尖塔就引起不少話題，也成為民眾婚紗照拍攝場地，首年住房率目標7成，除了瞄準國旅遊客，也積極將溫泉度假推廣至日本、香港等市場，拓展花東地區旅遊市場，帶動地方繁榮。

瑞穗春天酒店目前為試營運期間，預計3月對外營運，此外，看好花蓮好山好水，尚有君悅集團在吉安鄉投資的君達酒店預計3月底開幕，以及東裕集團在花蓮市的「花蓮潔西艾美酒店」也將陸續加入市場，吸引觀光客進來，讓花蓮觀光發大財。

(中國時報)