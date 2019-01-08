新北院檢北所將遷 地方盼建公共設施

土城看守所、新北地院和地檢署計畫搬遷，民代盼將原址規畫為綠地公園、圖書館和停車場等公共設施。（許哲瑗攝）

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中國時報
／新北報導

新北市辦理土城擴大都市計畫，包括看守所、法院及檢察署都計畫搬遷，但原址如何規畫尚未定案，部分民代認為，市地重畫後住宅區密集，盼能增設圖書館、大型公園等公共設施；柑林里長張育誠則認為，若能配合土城醫院的落成擴大醫療體系，將提升重畫區效益。

市議員黃永昌表示，土城唯一的藝文館座落在區公所旁邊，面積520平方公尺，受限於空間狹小僅能展覽書畫類作品，在地社團、學校要舉辦大型成果展或畢業典禮，往往得到處商借場地，盼能增設土城首座大型藝文中心，或是規畫為中央公園並增設表演舞台，提供民眾休憩空間。

市議員林金結認為，土城地區市地重畫後，私人住宅區已逐漸飽和，考量原址涵蓋當年的刑場和監獄，就傳統觀念來看地氣較陰、風水不佳，規畫為住宅區較不適宜，他也建議將原址規畫為綠地公園，不只增加環境綠美化，也彌補看守所遷移至彈藥庫後，埤塘里鄰近的農地可能被開發，導致綠地減少的疑慮。

林金結補充，新北市立圖書館土城分館空間不大，學生往往得到鄰近的板橋或永和使用大型圖書館，不只路途遙遠，座位更是一位難求，建議利用剩餘空間，打造結合地下停車場的土城大型圖書館，也能一併解決當地停車位不足的窘境。

柑林里長張育誠則建議，若能配合土城醫院，將鄰近部分地段納入醫療用地，必能提升重畫區效益，最重要的是，捷運萬大線完工後將行經金城路，但銜接清水交流道路段交通長期壅塞，也盼能透過都市計畫一併改善。

城鄉局指出，土城擴大都市計畫目前仍在草案階段，將持續收集、彙整民眾意見，最快2023年開發完成。

(中國時報)

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