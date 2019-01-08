壢新醫院 消防員醫療照護後盾

王凱平醫師調整消防隊員姿勢，協助訓練核心肌群。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市消防局與壢新醫院7日簽訂消防員職業安全運動防護醫療合作備忘錄，未來將由院方提供桃園市消防員門診和住院醫療待遇以及職業安全運動防護醫療諮詢，即日起生效，將帶給桃園市消防員更大的保障。

壢新醫院表示，未來院方將和消防局共同整合緊急醫療與救護資源，協助提升急重症病患照護能力，優化緊急醫療與救護品質，並協助照顧消防人員的健康醫療，包括提供桃園市消防員門診和住院的醫療折扣，以及職業安全運動防護醫療諮詢。

壢新醫院聯新運動醫學中心主治醫師王凱平表示，消防員就像是極限運動員，工作包括體力、耐力、爆發力的考驗，光是一套裝備上身就要20公斤，破壞火場的機械圓盤切割器約15公斤，擔架30公斤，還要加上救出民眾的體重，也因此緊急救災伴隨造成的職業運動傷害不在少數，其中又以腰傷、下背疼痛為主。

王凱平舉例，長時間打火時，手持瞄子或是破壞器械容易造成腰痠背痛，或因救災場地複雜造成扭傷，或是搬運病患時累積造成的腰傷背痛，藉由棒式、橋式或深蹲等動作，能訓練腹部、骨盆、髖關節等核心肌群，減少胸椎、頸椎、肩頸部的傷害。

壢新醫院強調，未來將提供在照顧國家代表隊、職業運動選手上的經驗，提供消防弟兄更多的專業醫療諮詢，消防局則表示，近年來市府持續投入大量資源在消防改革以及照顧消防弟兄，不僅消防人員數量增加、設備不斷更新，消防預算增加幅度更是六都中最高，落實照顧每一位消防弟兄的健康醫療。

(中國時報)

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