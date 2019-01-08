台東春節返鄉專車 1月13日開放訂票

台東縣政府自辦春節返鄉專車共6班，合計近2200個座位，將於13日晚上7點網路開放訂票。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣政府今年自辦的春節返鄉專車共6班，將於13日晚間7點開放網路訂票，於春節前夕2月1日至2日提供3列次返鄉專車、春節後2月8日至9日提供3列次返工專車，合計近2200個座位，只要身分證字號開頭是V或戶籍設在台東都可購買。

台鐵東部幹線春節車票將於9日凌晨開賣，而花東人專屬的實名制班車則為11日零時搶票，至於台東縣自辦春節返鄉、返工專車，13日晚間7點開放網路訂票，均為普悠瑪或太魯閣號。

交觀處指出，只要是身分證字號開頭是V或設籍台東縣的民眾都可購買，班次分別為2月1日晚間7點8分由樹林站發車的太魯閣號，沿途經過板橋、台北、玉里、池上、關山、鹿野，抵達台東站時間為晚間11點40分。

2月2日上午8點5分、9點33分各有一班普悠瑪、太魯閣號從樹林發車，抵達台東時間分別為中午12點50分、下午2點23分。

返工專車為2月9、10日中午12點38分台東站發車的太魯閣號，抵台北站時間為下午4點50分，10日下午則3點43分另有一班普悠瑪號、晚間7點58分抵台北。

交觀處長江慧卿稱，為加強服務縣民，今年度取票付款時間特別延長，台北火車站服務台為1月14日至1月17日每日11時至20時、東縣政府為1月14日至1月17日每日9時至18時。

(中國時報)

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