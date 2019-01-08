拿出魄力及早規畫 避免重蹈覆轍

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中國時報

「土城擴大都市計畫」預計新增8.45公頃的住宅用地，屆時不論是看守所遷移後的舊址，或是新設立的司法園區，鄰近地段勢必再創一波人潮進駐高峰，若不及早因應規畫足夠的公共設施空間，恐將步上北大社區、林口重畫區公共設施不足的窘境。

土城地區2016年完成市地重畫，隨著大型商場、影城和連鎖餐廳進駐，加上土城長庚醫院後年完工，捷運萬大線也已在施工階段，各項生活機能愈趨成熟，但隨著人潮增長、地價上揚，衍生出公共設施不足的隱憂。

例如海山捷運站、土城捷運站周邊商圈密集，汽機車的停車位卻一位難求；台65線快速道路、北二高匝道周邊平面道路交通長期壅塞，也讓當地民眾叫苦連天，認為「公共建設趕不上市地重畫後的地方繁榮發展」。

此外，學校也是公共建設重要一環，以涵蓋三峽與樹林的「北大社區」為例，原先僅容納不到3萬人的區域，隨著建案大量推動，人口已增長超過6萬人，即使市府陸續成立桃子腳國中小、龍埔國小和北大國小3校，依舊不敷需求，每年仍有大批新生為了就學擠破頭，甚至被迫越區就讀，同樣狀況也在林口重畫區出現。

以地主的觀點來看，當然不願意土地被畫為公共用地，但考量到整體生活品質，市府應該拿出魄力完成規畫，才能避免重蹈公共設施不足的覆轍。

(中國時報)

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