改造都市景觀 竹市連獲大獎

2019年01月08日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年積極改造城市多次獲得獎項肯定，近日「2018年第6屆台灣景觀大賞」結果出爐，包括幸福廣場、新竹公園等6項建設從全國數百件競爭作品脫穎而出獲獎，另，市府景觀治理方針更獲特別增列的「都市景觀治理獎」肯定。

「2018年第6屆台灣景觀大賞」近日揭曉，新竹市獲獎的包括以街區景觀改造及街道家具新設工程獲得傑出獎的「幸福廣場」，獲優質獎的「新竹公園麗池園林空間」及「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」。「香山溼地賞蟹步道」、「新竹漁人碼頭」及「將軍村開放圖書資訊園區」則獲入圍獎，成績亮眼。

此外，新竹市政府近年來對都市景觀治理的規畫方針與成果，獲評審團一致肯定，更增頒發「都市景觀治理獎」予新竹市政府。

市府指出，每年度的台灣景觀大賞（TAIWAN LADNSCAPE ARCHITECTURE AWARD）的評審，是由中華民國景觀學會的全台景觀界專家學者組成，評審們並以專業角度就設計、規畫、工法等各面向，評選出優質作品，能獲得此大賞肯定的作品，都深具代表性。

市長林智堅表示，為推動城市景觀美學，市府透過行政程序的優化，嚴選優質的規畫設計團隊，每周固定邀請專家、學者，召開馬拉松式的重大建設會報，逐案充分溝通討論，將設計融入創意美感並兼具實用性，規畫出為城市加分的公共工程，並透過對施工品質的嚴格把關，落實營造城市景觀美學。

(中國時報)