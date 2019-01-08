旅美強投返高苑 捐球具回饋母校

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中國時報
／高雄報導

旅美的高苑之光鄧愷威、張景淯7日回到母校高苑工商，兩人捐贈棒球器材回饋母校，並談到近來訓練的情形。高苑董事長余政憲勉勵兩人，在3年到5年內登板大聯盟。

鄧愷威、張景淯7日回到母校，受到學弟們的熱情歡迎。兩人在高中時就投出好成績，獲得美國職棒大聯盟的關注，鄧愷威於2017年7月與明尼蘇達雙城隊簽約，張景淯於2018年與西雅圖水手隊簽約。

余政憲表示，在兩位選手飛往美國前，他就交代選手不要急，穩紮穩打，最重要的是不要受傷，並為自己設定目標，在3至5年內登板大聯盟。

如今，看到兩人懂得感恩與惜福，余政憲感到很驕傲、欣慰。他說，高苑栽培學生是不求回報的，但畢業的球星校友如陳偉殷、林子偉等都以棒球基金或器材捐贈來回饋母校，令校方對此相當感謝。

鄧愷威表示，他剛到美國時，一開始滿緊張的，怕跟美國人講話，但後來就變得比較敢講。起初，他與拉丁美洲選手交流，因為雙方的英文都不好，後來慢慢打成一片，也逐漸融入美國社會，教練也放手讓他去跟其他選手交流。

張景淯說，今年是第1個賽季，希望身體健康，慢慢融入美國文化，對於未來的發展，是否向陳偉殷等前輩看齊，他謙虛地說，就是從小聯盟往上爬，從小雖然立定目標，但不知道可以走那麼遠，感謝國中、高中老師們的栽培。

(中國時報)

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