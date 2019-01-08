虎科大多媒體畢展 創意大噴發

2019年01月08日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

虎尾科技大學多媒體系「大腦裡的房客」畢業展7日登場，學生以大腦裡有位房客叫「靈感」，靈感發展出許多故事，象徵並展現源源不絕的創意，其中《殺魚犯》入圍全國技專院校電腦動畫競賽3D動畫培訓組，而為了拍出好戲，還打工籌款、公開徵選演員。

副校長楊達立、文理學院院長羅朝村等親自體驗線上遊戲，稱讚學生手腦並用，把想法付諸實現。

多媒體系主任廖敦如指出，學生多元創作，除2D動畫《Trust me盲目》、3D動畫《Beef》、《殺魚犯》、遊戲類《參魂》、《卡塔姬之顛》、《最後的靈魂》、《TWIN》、紀錄片《長春36號》、網頁設計《襪is love》。後者和《最後的靈魂》分獲文理學院校內競賽第一、二名。 最值得一提的是，駱倫璋、周敬倫、陳振瑋、葉芸廷、方惠能創作《殺魚犯》入圍全國技專院校電腦動畫競賽3D動畫培訓組，透過「殺害海龜的嫌犯真的是鯊魚嗎？還是凶手另有其人？」埋伏筆，接著以警察緝凶的故事引導觀眾了解海洋垃圾的殺傷力已不容小覷，且無法忽視，引人入勝。

唯一戲劇《在那個白眼之前，我以為這世界僅剩乏味的荒謬》斥資13萬餘元拍攝，在虎尾取景，描述一位男大生生活了無生氣，直到遇上女主角才改變，團隊黃庭綺、田育綸、葉芳妤、謝采樺、林立磑努力打工籌經費，公開徵選演員，泰半錢都付給演員。

該畢業展7、8日校內展，5月3至6日參加台北「新一代設計展」，5月15至17日在高雄「放視大賞」登展。

(中國時報)