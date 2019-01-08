帶領產業升級 讓世界走進高雄

2019年01月08日 04:11 中國時報 韓國瑜

3年前，我還是一個快樂的賣菜郎。2年前，我陷入是否要投入國民黨黨主席選舉的長考。1年前，大部分的高雄市民眾還不認識當時擔任國民黨高雄市黨部主委的我。

1個多月前，韓國瑜當選高雄市長，被視為台灣民主政治的一個奇蹟，我必須說，不是韓國瑜擁有多大的本事，而是韓國瑜背負了太多高雄市民的殷切期盼。民意如流水，可以預見，未來4年內，假如高雄市政府無法拿出亮麗的成績單，不僅韓國瑜對不起自身的期許，更是無顏面對所有高雄市父老。

高雄市政千頭萬緒，我認為，最重要的施政目標是必須讓老百姓能夠安居樂業，所有市府團隊必須徹底摒棄當官的心態，要挽起袖子跟民眾站在一起，苦民所苦，大家共同努力解決長期的市政沉痾。

高雄市擁有優異的經濟發展條件以及潛力無窮的觀光資源，高雄品牌的農、漁、牧、工業、科技產品絕對可以賣得出去，觀光客、投資客絕對可以進得來。未來高雄市的舞台將是在全世界，而不是侷限在台灣，市政府發展觀光、經濟必須只有通路，沒有圍牆，高雄要走進全世界，也讓全世界走進高雄。

打造高雄，全台首富，絕不是空話。打造旗津成為免稅區、打造愛情摩天輪、愛情產業鏈、發展醫療觀光、帶領產業升級等等，也不是空中樓閣。羅馬不是一天造成的，高雄市的發展當然還有很長的路要走，但我有信心，未來絕對可以為高雄的北漂青年找到一條回家的路。

(中國時報)