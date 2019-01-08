鄭文燦允做好做滿 不會落跑

2019年01月08日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議會國民黨團和民進黨團7日同日舉辦黨團幹部交接，國民黨團新任書記長由梁為超接任、民進黨團總召集人則是呂林小鳳，桃園市長鄭文燦兩場都參與，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛趁機喊話，要鄭不要中途落跑，鄭當場允諾，強調自己心無懸念，會「做好做滿」。

國民黨新任黨團幹部包括書記長梁為超、副書記長林政賢、舒翠玲、魯明哲、執行長徐玉樹，民進黨團則是總召集人呂林小鳳、副召集人吳宗憲、幹事長彭俊豪、書記長楊家俍。

對於政府擬規畫400億元發給月薪3萬元以下民眾，鄭文燦表示贊成中央補助貧困家庭政策，認為建立負租稅制度是對的方向，強調絕不是「紅包」，而是在經濟發展過程對近貧家庭的支持。

鄭文燦表示，假如政府財政可以支持，對中低收入戶補貼政策是好的，很多國家也有負租稅政策，有的是繳稅、有的是補貼，如果台灣能建立負租稅制度，補貼中低收入戶生活，這是對的事情，相信行政院會審慎研議，「這不只是紅包，經濟發展過程有很多近貧家庭確實需要支持！」

至於新北三重選區立委補選，鄭文燦搶話表示：「我們還沒決定！」相信協調小組會審慎考慮適當人選，坦言有意參選的議員確實有提到贊成余天優先，但最後還是要由協調小組提報給黨主席和中執會討論決議。而對於新任黨主席卓榮泰有關兩岸政策需要辯論議題，鄭文燦對此表示不用設限，不只是兩岸政策，其他議題都可以討論。

(中國時報)