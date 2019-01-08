研究癌症 成大師生分獲王民寧獎

2019年01月08日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

成功大學微生物暨免疫學研究所特聘教授劉校生，長期致力細胞自噬於癌發症發生以及病毒致病的相關研究，對人類抗癌、抗病毒、維護健康等方面提出新思維與方向；成大基礎醫學研究所博班生賴輝寰研究發現一個與缺氧誘發因子相關的新機轉，雙雙獲得王民寧獎。

成大指出，王民寧先生紀念基金會1991年設置王民寧獎，以紀念中國化學製藥、中化合成生技創辦人王民寧，並獎勵醫藥學術界研究和發展醫藥教育為目的。

此屆王民寧獎全台共有3名學者，分別獲得國內醫藥研究成果對醫藥科技發展、國民健康和國家社會傑出貢獻獎（基礎醫學類），可獲獎金150萬元；另有7位博士生獲得國內醫藥研究所博士班優秀論文獎，可各得20萬元。

成大說，劉校生多年來投入細胞自噬於癌症發生，以及病毒致病的相關究研。他利用心律不整用藥增強細胞自噬活性，證實可以有效抑制肝腫瘤形成，開啟舊藥新用抗肝癌的契機；他也是國內外相關研究中第一位揭露在肝癌發生過程中，細胞自噬與2個致癌因子之間關聯性與致癌機制者；在登革病毒及腸病毒71型的研究中，他更率先揭示此2病毒的感染可誘發細胞自噬。

至於缺氧不僅是腫瘤微環境的特徵之一，也是腫瘤惡化的重要原因，會促進癌細胞的生長和轉移。賴輝寰研究發現，一個與缺氧誘發因子相關的新機轉，其結果促進癌症的遷襲以及轉移能力，證明一個非典型缺氧誘發因子的致癌能力，並促進癌症轉移。

(中國時報)