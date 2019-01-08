細菌治腫瘤 李哲欣獲吳大猷獎

2019年01月08日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

中山大學生物科學系副教授李哲欣研究「沙門氏桿菌」治療惡性腫瘤，透過基因修飾後的「減毒沙門氏菌」注入血管，可標定到腫瘤位置，再藉由複製、繁殖，達到抑制腫瘤的效果，讓他獲得科技部吳大猷先生紀念獎。

專長領域為微生物學、免疫學及腫瘤生物學的李哲欣，研究方向與興趣是腫瘤免疫與細菌抗腫瘤機制，一開始做這研究並不被看好。他回憶，多年前攻讀博士學位時，為用最「簡單快速」方法取得研究成果，還因此絞盡腦汁。

「連指導教授都不相信細菌可以抗癌」他說，意外發現細菌療法之後，一提出來就被認為想法很荒謬，直到經由實驗結果證實，減毒沙門氏菌能刺激動物體本身免疫力，進而達到治療功效，相較現行療法，可望大幅降低成本。

目前細菌療法尚待人體試驗，他盼下一步能推向臨床醫學，成為窮人抗癌的福音。對於才40歲就奪得國內青年學者最高榮譽的吳大猷獎，他謙虛地說很幸運，也提到自己不習慣對未來做規畫，只求在當下將眼前的事做好。

能不斷支撐研究熱忱，李哲欣透露嗜好是看漫畫，研究室書櫃各式武俠小說與漫畫比教科書還多。他笑稱，這些興趣常為研究注入創新能量，例如想像自己是「醫龍」，或像漫畫《火影忍者》擁有「查克拉」，可以展施忍術。

(中國時報)