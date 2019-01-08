林右昌將卸代理主席 專心市政

2019年01月08日 04:11 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

民進黨主席補選6日結束，由卓榮泰當選，兼任代理黨主席的基隆市長林右昌7日表示，之前黨內也有很多人希望他出來選，但黨部有5席立委補選要處理，明年又逢總統大選，黨主席輔選工作非常繁重，他擔心無法兼顧市政，所以推辭，等到9日卸下代理主席後，即可專心處理市政。

去年底無緣訪八代市

林右昌在基隆市政府市長室接待來自日本的友好城市熊本縣八代市長中村博正時指出，市府團隊去年底去八代市參訪，但因為他身兼黨主席而無法抽空，對此相當抱歉，不過他的代理主席一職將在9日卸任，之後會有更多交流機會。

物產展移師東岸商場

中村博正聞後向林右昌表示，「希望您可以一直當黨主席當下去！」林右昌說，很感謝許多黨內先進與長輩的厚愛，但他仍以市政為重，很欣慰自己能夠將代理黨主席的職務圓滿完成，讓黨內穩定下來，安定民心，9日會有3席立委補選的提名，當天即可卸下代理主席的工作，專心於市政。

談到2市的交流發展，林右昌說，八代市已連續3年在基隆市舉辦物產展，也都獲得基隆市民的熱情迴響，今年物產展將於2月16、17日移師到嶄新的東岸商場登場，剛好是人潮最多的週末期間，相信屆時盛況可期。

中村博正則回應，自從八代市與基隆市成為友好城市後，許多市民都對基隆市表示高度興趣，不排除在4月以後組成市民代表團，來到基隆進行參訪。

(中國時報)