刈包吉街友宴 600桌好料送愛

2019年01月08日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

綽號「刈包吉」的廖榮吉，每逢春節期間自掏腰包舉辦「街友宴」，已高齡79歲的他說，今年雖然景氣差、物價上漲，募款到的資金減少，但仍有中研院研究員陳水田贊助的牛樟芝人蔘雞，還有干貝酥、紅燒魚等好料，預計在土城席開600桌，「不管你是不是遊民，歡迎一起來享用！」

刈包吉在台北萬華區經營刈包攤，從小家境清寒，靠著吃蕃薯籤、豆腐渣長大，年輕時開設印刷廠，經營有成累積不少資金，30多年前決定自掏腰包，在春節期間舉辦「街友宴」，不管有家沒家、有錢沒錢都歡迎來享用，不看身分證，從街友到總統，大家一起吃飽過好年。

民眾吹薩克斯風助陣

刈包吉說，雖然近年景氣差，募資民眾和資金也逐漸減少，兒子擔心他年紀太大體力吃不消，多次勸他退休，但「絕對會做到走不動、做到死」，如今距除夕夜還有1個多月，廚房的6個冷凍櫃內的食材已經裝得滿滿，冷凍櫃、冷凍盤和冷凍網等物資也有愛心民眾贊助，還有民眾自願在現場表演薩克斯風，增添喜氣。

小年夜起將宴請3天

刈包吉說，今年預計在土城青和街高速公路涵洞席開600桌，從除夕前一天起宴請3天，若募資到更多經費將加碼至4天，今年還有中央研究院研究員陳水田特別贊助600份「牛樟芝人蔘雞」，霸氣擺上桌，加上麻油雞、人蔘雞、白菜滷、豬肚四神湯、紅燒魚、炸魚排、鹹水鴨，海鮮甕和干貝酥等，各式料理一字排開，讓人一想到就口水直流。

(中國時報)