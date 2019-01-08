防治經費減 紅火蟻災情擴大

苗栗縣紅火蟻災情嚴峻。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中國時報
巫靜婷／苗栗報導

暖冬影響，苗栗縣紅火蟻災情不減反增，頭份市最嚴重，日前中央大砍紅火蟻防治經費，使財政困窘的縣府「難為無米之炊」，加上農民對投藥成效有疑慮，災情有逐漸南擴趨勢，農業處7日表示，農民發現疑似蟻丘的小土堆，定要向主管單位回報，以利盡速施灑藥劑。

蟻丘小土堆逐漸南擴

農業處指出，全縣紅火蟻防治面積共1161.3公頃，頭份市占604.3公頃最為嚴重，其次為三灣鄉227.77公頃、後龍鎮84.66公頃、造橋鄉81.37公頃、南庄鄉70.54公頃，竹南鎮、銅鑼鄉等共255.4公頃，發生面積有逐年擴大趨勢。

農業處表示，苗栗屬災情南防線，中央縮減經費，縣府財政困窘，除編列30萬防治經費，其餘皆由鄉鎮市公所自籌，經費不足加上農民對投藥成效有疑慮，導致災情逐漸南擴，每年舉辦多場防治講習效果有限，好發蟻患的廢耕地難管理，農民需及時回報，才能盡速投藥根絕。

地下蟻穴達數百公尺

農務科長徐春良表示，目前協助農民施灑「生長調節劑」阻礙蟻后生產，再用觸殺型藥劑輔助，約半年後可見效果，農民投藥前不宜驚擾蟻丘，以免蟻類遷移擴大災情，紅火蟻丘看似小土堆，地下蟻穴可能綿延數百公尺，因此投藥需擴及蟻丘周邊1公里範圍，才能確實消滅紅火蟻。

徐春良說，紅火蟻喜好棲息乾燥、空曠的雜草叢中，天氣愈熱，活動力愈旺盛，繁殖力也倍增，今年受暖冬影響，蟻情較嚴峻，今年度除固定辦4場防治講習，其餘農業講習將融入防蟻宣導，並將有限經費補助第一線公所購買藥劑與資材，提供民眾使用。

(中國時報)

刈包吉街友宴 600桌好料送愛 活著就有希望 街友尾牙宴送暖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。