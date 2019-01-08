防治經費減 紅火蟻災情擴大

2019年01月08日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

暖冬影響，苗栗縣紅火蟻災情不減反增，頭份市最嚴重，日前中央大砍紅火蟻防治經費，使財政困窘的縣府「難為無米之炊」，加上農民對投藥成效有疑慮，災情有逐漸南擴趨勢，農業處7日表示，農民發現疑似蟻丘的小土堆，定要向主管單位回報，以利盡速施灑藥劑。

蟻丘小土堆逐漸南擴

農業處指出，全縣紅火蟻防治面積共1161.3公頃，頭份市占604.3公頃最為嚴重，其次為三灣鄉227.77公頃、後龍鎮84.66公頃、造橋鄉81.37公頃、南庄鄉70.54公頃，竹南鎮、銅鑼鄉等共255.4公頃，發生面積有逐年擴大趨勢。

農業處表示，苗栗屬災情南防線，中央縮減經費，縣府財政困窘，除編列30萬防治經費，其餘皆由鄉鎮市公所自籌，經費不足加上農民對投藥成效有疑慮，導致災情逐漸南擴，每年舉辦多場防治講習效果有限，好發蟻患的廢耕地難管理，農民需及時回報，才能盡速投藥根絕。

地下蟻穴達數百公尺

農務科長徐春良表示，目前協助農民施灑「生長調節劑」阻礙蟻后生產，再用觸殺型藥劑輔助，約半年後可見效果，農民投藥前不宜驚擾蟻丘，以免蟻類遷移擴大災情，紅火蟻丘看似小土堆，地下蟻穴可能綿延數百公尺，因此投藥需擴及蟻丘周邊1公里範圍，才能確實消滅紅火蟻。

徐春良說，紅火蟻喜好棲息乾燥、空曠的雜草叢中，天氣愈熱，活動力愈旺盛，繁殖力也倍增，今年受暖冬影響，蟻情較嚴峻，今年度除固定辦4場防治講習，其餘農業講習將融入防蟻宣導，並將有限經費補助第一線公所購買藥劑與資材，提供民眾使用。

(中國時報)