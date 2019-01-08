活著就有希望 街友尾牙宴送暖

2019年01月08日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

景氣差，歲末社福辦公益尾牙募款、物資告急！大台中環保市集7日舉辦街友尾牙宴，攤商100元、200元集資匯聚大愛，更獲寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切大力協助，物資爆棚；53歲攤商「小賀」經商失敗走過兩天吃一個包子的苦日子，這回他捐錢也捐衣，要鼓勵街友「留著一條命就有希望。」

物資爆量 將分贈其他社團

大台中環保市集連續18年在歲末舉辦街友尾牙宴活動，18年下來辦出口碑，攤商100、200元甚或600元一起集資；今年共有89名攤商出錢又出力，這兩年寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切率寶積林關懷協會一起共襄盛舉，物資爆量，還將剩餘物資捐出給更需要的團體。

值得一提的是！其中賣二手衣物的「小賀」曾經是南部鞋業工廠老闆的他，住毫宅、開奔馳代步，10年前卻因為金融海嘯，一夕負債6000萬，變賣機具、家財，還貨款、給員工資譴還負債1600萬，日子曾苦到兩天只吃一個包子；曾想過輕生、賣器官還債。後來到大台中環保市場落腳做起二手衣生意，這次捐600元幫街友加菜；他說，自己苦過來，也鼓勵街友「有命就有機會，失意不要失志」。

熬過苦日子 捐錢鼓勵街友

蓮曲佩仁波切一早也到市場為街友及關懷戶開示、除厄、祈福！他呼籲大家發揮，人飢己飢、人溺己溺，讓更多人感受社會溫暖，也希望在街友們福氣滿溢之外；也能把剩餘物資再捐出去給其他物資告急的社福團體。

(中國時報)