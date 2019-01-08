眷村修復藍晒圖 限定風景

屏東眷村藍晒圖成限定風景，施工完畢將拆除。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東崇仁眷村成功區16棟歷史建築正如火如荼進行修復，近來施工廠商配合即將到來的2019台灣燈會，主動在工程外牆掛上多幅藍晒圖，圖面顯示完工後的建築樣貌，表達對民眾承諾，且強調是「限定風景」，工程結束便會拆除。

歷史建築 見證二戰史

當地居民指出，1937年日本陸軍人員進駐屏東時，日政府著手興建的官舍，地點在今日中山路及勝利路，青島街與康定街的交叉區塊，被稱為崇蘭陸軍官舍群，國民政府接收後改名為勝利新村，直至2007年屏東縣政府向國防部爭取保留，71棟建築物才正式公告登錄為歷史建築，此處不僅是日軍南進基地，更見證整個二戰史。

工程製圖 文創再運用

近年來屏縣府積極修復保留，施工單位也為回應屏東人對於眷村的情感記憶，在幾經思量下，以藍晒圖方式呈現施工後的建築樣貌，除了為屏東景觀加值，也盼以這樣的形式作為承諾，讓大家一起參與這場修復行動。

屏東縣文化資產保護所主任林洋助說，藍晒圖原本是工程製圖的原圖，經過描圖、曬圖和薰圖後產生的複製品，主要運用在建築製圖上，而近來加入文創概念，在台南及世界各地以藝術方式呈現，吸引民眾搶拍。

林洋助表示，未來會進入試燈階段，不久後便能完整呈現，除了廠商主動懸掛的藍晒圖外，文化處在施工階段亦會施設玻璃屋，讓民眾從外就能看到施工過程，增加民眾對此處修復的參與感。

(中國時報)

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