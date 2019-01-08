林姿妙拚觀光 將赴上海牽線

2019年01月08日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府4月結合縣內觀光等業者前往上海參加「宜蘭旅遊推介會」，7日縣長林姿妙與前交通部觀光局局長、現任台灣海峽兩岸觀光旅遊協會理事長賴瑟珍會面，並就此議題討論，屆時林姿妙也會赴上海，盼能吸引大陸各地人潮與錢潮，帶動宜蘭的經濟發展。

林姿妙說，赴上海的首要目標是拚宜蘭的觀光，只要有人潮就有錢潮，宜蘭要開大門、走大路，吸引各國民眾到宜蘭旅遊，是縣府努力的方向。

她表示，宜蘭是鄉村型城市，同時擁有全台最多的16處休閒農業區，因此在推廣的策略上，計畫以「小鎮漫遊」為主題，配合休閒農業吸引大陸各地遊客前來宜蘭觀光。

林姿妙表示，宜蘭風景優美，不但有全台唯一的平地溫泉及世界唯二的蘇澳冷泉，同時臨接數10公里的海岸線，漁獲量豐富，南方澳及烏石港為主要漁貨集散地，夜晚還可到曾榮獲最友善夜市的羅東夜市品嘗在地小吃。

為加速與上海當地旅行社及媒體的接觸，縣府特別商請賴瑟珍在上海提供各項推廣活動協助，縣府希望由她幫忙為宜蘭觀光業者媒合與推介。

賴瑟珍表示，上海旅遊以自由行為主，喜愛前往宜蘭的休閒農場，入住特色民宿，希望引介大型公司以獎勵旅遊的方式前來宜蘭遊玩，拓展宜蘭觀光：另宜蘭鄰近花蓮，可藉由區域整合方式和同屬農業及觀光發展為主的花蓮合作，共同行銷。

(中國時報)