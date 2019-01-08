2019年01月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

中和景新街過去動線規畫不佳，機車違停人行道與騎樓情形嚴重，是地方居民長久的夢魘，新北市府斥資3000多億元，將電桿下地、施作機車彎及設施帶，讓機車退出騎樓，近日終於完工，協助當地5個里、近2萬名民眾不再路難行。

景新街沿途居住人口多，公車班次繁多，附近有景新國小、安樂市場、興南夜市還有南勢角捷運站等，用路流動人口龐大，早期規畫的騎樓外人行道電桿電箱林立，加上附近機車格數不足，甚至騎樓也塞滿車。

新北市工務局養工處副總工程司廖學志表示，這次工程範圍主要是景平路到四維路這段範圍，總共施做長度約600公尺，將原本人行道拆除，部分區塊施做機車彎與設施帶。廖學志說，畫出的機車彎與設施帶，透過高度差等方式，讓機車不再騎上人行道與騎樓，機車格數從原本的100格，增加到230格。

廖學志也說，因該路段已做過騎樓整平，透過設計把人潮引道到騎樓，配合交通局實施機車退出騎樓政策，讓行人更安全，也將部分人行道空間施做無障礙設計，引導輪椅等設施上到騎樓，讓景新街更加暢行無阻。

新北市工務局表示，新北市政府去年爭取「提升道路品質計畫」，爭取到18.9億改善或新設全新北約54處人行道，並拓寬人行道寬度、移除電線桿或變電箱等路障。

另外包括中和圓通路、土城區金城路3段、淡水區淡金路、淡水區濱海路一、二段、樹林區樹新路、蘆洲區中山一路，及五股區成泰路三段、林口區運動中心周邊人行道改善工程等都將陸續完工。

(中國時報)