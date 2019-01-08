台西公民電廠 藉綠能拚重生

台電彰化營業處長林錫儀（戴墨鏡）到大城台西村關懷弱勢家庭捐贈每戶8000元春節慰問金。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

大城鄉台西村位在彰化縣邊陲，與雲林縣麥寮僅1條濁水溪之隔，飽受工業汙染威脅！村民組織「綠能示範社區」申請成立「公民電廠」，台電彰化營業處不僅積極協助，7日更捎來愛心關懷社區弱勢家庭，希望拋磚引玉吸引各界對公民電廠議題的關注。

台電彰化營業處長林錫儀說，大城鄉台西村是偏遠小農村，卻是經常登上新聞版面，原因不是它的田園景緻，是因為每當南風吹起，這裡的天空就是汙濁一片；村民因空氣罹癌率偏高被稱為「癌症村」。

台西村雖飽受汙染之苦，但擁有極佳太陽能與風能條件。1年多前原本在台北從事電信業的壯年許震唐返鄉成立「台西村綠能健康促進會」號召村民自救，村長許讓出擔任理事長，他任總幹事；並向經濟部申請籌設「公民電廠」，讓居民參與經營與回饋留在地方。

台西村民的境遇，與許震唐返鄉投入公民電廠籌設過程備受各界關注！林錫儀表示，台電公司期許「台西社區公民電廠」成真將作為社區後盾；農曆春節前夕到台西捐助弱勢，表達台電對公民電廠的支持。

林錫儀說，台西村希望藉由太陽能跟風力發電找回屬於台西的榮耀，但卻面臨財務資金融資籌措不易等問題。如果台西能從綠能中找到重生機會；對環境正義、能源轉型將有極大價值跟意義。

(中國時報)

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