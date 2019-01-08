南市贏地首季 8門新課招生

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中國時報
／台南報導

台南市經發局與工研院以智慧農業、數位產業及在地創生為主軸，2019年第一季將在台南溪北的創新育成基地「贏地」開辦8場課程及1場創新創業工作坊，歡迎新創團隊或個人踴躍參與，而在今年第一季相關課程結束後，「贏地」也將整修內部，未來呈現嶄新風貌，提供創業者更完善的空間。

台南市政府以市議會民治議事廳為標的，去年爭取到前瞻計畫資源挹注，將現有建物修繕後設置創新育成基地，並取名為「贏地」，希望透過產官學研的整合，提供青年或新創團隊一個優質的創業環境。

「贏地」在台南市政府經發局規畫中，是大溪北地區的創新育成重鎮之一，目前硬體設施仍逐步建構中，經發局代理局長蕭富仁表示，市府及營運團隊正針對智慧農業、數位產業及在地創生等3大營運主軸，進行符合主題的室內空間設計，整修工程完工後，將可提供創業交流的場地，也有獨立辦公室供團隊進駐。

今年度第一季創新育成基地持續推出相關課程，在智慧農業部分將針對人工智慧在農業領域應用的範疇規畫2場課程，數位產業部分則由專業講師分享市場資訊，推廣各種數位技術運用在各領域，地方創聲部分則是以在地特色產業做為主軸，學習如何發展在地化特色商品，3月下旬有為期2天的創新創業工作坊，精彩可期。

(中國時報)

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