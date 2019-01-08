屏科大五行巧克力 健康養生

2019年01月08日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東科技大學食品科學系教授許祥純團隊，以台灣常見的農產品加工製作出「五行巧克力」，帶有中傳統五行的健康養生概念，色彩繽紛讓消費者同時享受味覺及視覺饗宴，同時增加農產品的附加價值，目前在屏科大福利社已有販售。

研發團隊使用台灣常見農產品，例如火龍果、洛神花、檸檬、薑黃等，經濃縮、提煉、萃取、乾燥、研磨處理後，融入巧克力及內含軟糖中，製成配合金、木、水、火、土的白、綠、黑、紅、黃5種顏色，呈現植物天然原色，不添加色素及防腐劑。

巧克力裡包著軟糖也有五行相生原理，符合五行養生概念，像白巧克力加黑葡萄乾為「金生水」、綠茶巧克力加火龍果軟糖為「木生火」、洛神火龍果巧克力加黃色檸檬軟糖為「火生土」、薑黃巧克力加白色椰子軟糖為「土生金」。

許祥純表示，屏東現已種植愈來愈多可可及咖啡，屏科大爭取教育部「發展典範科技大學」計畫經費，成立模擬食品GMP生產線，設置咖啡及巧克力2條生產線，以台灣在地農產開發具有特色的產品，協助地方發展產業。

碩士生林俊良表示，他對巧克力製作很有興趣而加入團隊研發，由於材料都是天然的，過程中最困難的是如何保存水果的營養、風味及顏色，團隊經過一年的研究，才終於有了成果。

(中國時報)