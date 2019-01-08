元培視光系 偏鄉義診

元培醫大視光系舉辦義診活動，免費照顧民眾的眼睛。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

元培醫事科技大學視光系在學期末至全台各處義診，甚至還跟來自美國的非營利宗教團體合作，到偏鄉與山區替超過400人提供眼視光專業照護，包括問診、視力測量、檢影鏡檢查、眼壓量測及裂隙燈檢查，並根據檢查果協助驗配眼鏡，或轉診至醫療院所。

元培醫大多次舉辦全台義診，讓學生到第一線與需要的民眾接觸，此次義診分為兩梯次共7天，除了學生還有來自全台各眼鏡公司專業驗光師一起做善事，足跡橫跨嘉義縣中埔鄉、大埔鄉、新美部落、達邦村及鹿草鄉，該地區居民多數為高齡年長及行動不便者，無法如市區居民般容易獲得眼睛醫療保健相關資源，義診活動將視力醫療服務深入偏鄉。

此次義診元培醫大與來自美國加州的非營利宗教團體合作，一同關懷偏遠地區弱勢及缺乏醫療資源的山區居民。參與義診活動的視光系學生共10人，服務項目多元，包括問診、視力測量、檢影鏡檢查、眼壓量測及裂隙燈檢查，並根據檢查果給予驗配眼鏡，或轉診至醫療院所。

除了山區居民視力得到專業照護外，元培醫大表示，透過此義診活動，視光系學生與來自美國的團隊進行溝通合作，增強英文能力也認識不同區域的宗教與文化，加上義診的實務經驗可統整視光專業學習應用，更讓需要幫助的民眾受惠，創造多贏結果。

(中國時報)

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