不用廚餘養豬 退場補助優厚

防範非洲豬瘟入侵，台東縣政府要求加強養豬場安全防疫。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

非洲豬瘟拉警報，台東縣政府農業處7日邀集相關單位宣導養豬戶轉用飼料或退場，農業處長許瑞貴表示，一旦中央確定禁用廚餘養豬，希望大家都能配合；而副縣長張志明也走訪縱谷區養豬業者，宣導希望養豬戶不用廚餘養豬，以及配合離牧、退場優惠機制。

台東縣政府農業處表示，台東全縣豬隻在養頭數約5萬4000餘隻，共272場，其中約54場使用廚餘養豬、約2709頭，去年底迄今稽查15場，有1場養豬場未設有廚餘蒸煮設備、除列管外，亦輔導改用飼料養豬。

農業處長許瑞貴表示，中央規定是只要台灣有相關疫情，就會全面禁止廚餘養豬，請養豬戶做好準備，至於廚餘養豬戶退場補助機制條件優厚，養豬戶可以把握機會，但必須在3月31日前提出申請。

同時，副縣長張志明昨天也走訪縱谷地區養豬業者，並參與縱谷鄉鎮聯繫會報，請鄉鎮長及公所協助宣導希望養豬戶不用廚餘養豬，以及配合離牧、退場優惠機制，以提升防疫能量，落實各項防疫措施。

張志明前往養豬協會前理事長方瑞祥的養豬場瞭解防疫措施，方瑞祥保證所有養豬戶一定會配合政府的政策，積極的防治非洲豬瘟入侵。

張志明表示，非洲豬瘟的病因最大來源是廚餘，由於鄉鎮內仍有不少的20頭以下養豬散戶，許多都是飼養作為祭典或是春節家人使用，請鄉鎮市公所確實掌控。

(中國時報)

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