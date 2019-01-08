兩岸核心基礎在善意與情感

2019年01月08日 04:11 中國時報 主筆室

2019年是中共建政70周年、中美建交40周年、中共發表《告台灣同胞書》和美國制定《台灣關係法》40周年、天安門事件30周年、李登輝發表「特殊的國與國關係」20周年，也是2020年總統選舉啟動年。今年美中台三邊關係顯得異常詭譎，三方都在重新詮釋彼此雙邊及三邊間的連動關係，並爭取戰略主動，確保對形勢的掌控力。面對大陸發布「習五條」，啟動兩岸政治協商「台灣式一國兩制」的新攻勢，台灣朝野政黨應大局思考如何擴大戰略空間，而不是退避萎縮或為選舉利益鼓動對抗。退縮與對抗只會讓台灣陷於內爭，必須單邊依賴美國，兩岸衝突風險倍增，由對岸主導兩岸關係的未來。

原本以拖待變、迴避九二共識的蔡政府，在對岸發表「習五條」後，刻意操作豬瘟疫情，以升高民眾反中情緒，更召開國際記者會拒絕一國兩制和九二共識，兩岸對抗勢必激化。和去年對比，新年伊始，台海衝突危機不但沒有緩和，反而進一步升高。

長期以來，泛綠營始終認為中國終將崩潰，台灣戰略地位重要，堅信美、日會聯手干預台海危機。尤其美國總統川普去年底趕在聯邦政府關門前，簽署《亞洲再保證倡議法》（ARIA），將台灣納入印太戰略的一環，更讓泛綠營認為有底氣和大陸對抗。面對明年大選，原本情勢低迷的泛綠營對大陸拋出的「習五條」抱持「機會難得」的心態，集體轉向深綠訴求，打算重提扁政府2004年的入聯公投綁大選等，企圖激化統獨對立。

泛綠陣營認為美中對抗今年會更加激烈，將為台灣提供戰略空間，但這是一個嚴重的誤判。泛綠營如果為激化選情不惜鋌而走險，繼續鼓動反中對抗，操作一中一台或台獨訴求，為選舉造勢而踩踏北京反獨紅線，企圖拉美、中下水，蔡政府今年就可能得提早面對台海爆發「難以想像的驚濤駭浪」。

穩定台海情勢絕對是美中台必須共同追求的基本價值，任何一時的策略利益絕對無法抵消台海爆發衝突後嚴重且難以想像的後果。被深綠綁架的民進黨面對「習五條」一味對抗，不但無助於化解台灣當前的困境，且自綁手腳，放棄對兩岸現狀詮釋權，失去主動轉型提出綠營版「未來一中」，以取代九二共識的契機。

實則兩岸自1949年以來分隔分治的現狀，就是當前版的「一國兩制」。兩岸憲法都在大陸地區制定，不論是中華民國或中華人民共和國，都在爭取一個中國的代表權，而且在1971年退出聯合國前，中華民國是勝利的一方；在大陸文革期間，兩岸制度不同，但台灣經濟起飛、人文匯聚，台澎金馬是海外華人一致擁戴的「復興基地」。

即使在1987年台灣解除戒嚴，自1991年至2005年進行7次修憲，但增修條文序言明定「為因應國家統一之需要」。泛綠營雖然企圖透過憲法解釋，賦予所謂「台灣第二共和」的憲法依據，造成兩岸一邊一國，但不論憲法本文或增修條文，乃至《兩岸人民關係條例》一中兩區的定位等，中華民國的憲法體制仍然是一中的基本架構。

大陸希望能以一國兩制、談判解決兩岸分裂分治，實際上這只是北京為化解兩岸政治對立、承認現狀的一個提案。李登輝在總統任內也曾提出國統會、制定《國統綱領》的台灣版方案。但陳水扁在總統任內於2006年召開國安會議，宣布停止運作國統會和《國統綱領》，經過馬政府和蔡政府，至今仍處於停止運作狀態，並非廢除。

中共對一中原則的詮釋，當然會依據兩岸關係變化而做出調整。從江八點、胡六點到習五條，大陸不斷提出解決兩岸政治紛歧的主張，且隨國力崛起持續加大壓制台獨和促進統一的力道。但台灣自總統直選以來，民眾沉醉在現狀中，政黨誤導民眾，以為台灣可以片面決定國家的定位，兩岸政治分歧持續深化。習五條開啟兩岸對一國兩制內涵的探究，台灣不必視之如毒蛇猛獸，朝野應提出台灣版的詮釋和願景，才能反守為攻，營造雙贏。

兩岸實力消長經過10年累積，兩岸關係進入盤整年，盤整期動盪難免，但善意與情感是兩岸關係的核心基礎，維持不易。兩岸政治爭議未解，民間感情卻持續累積，在政治爭議升高之際，各政黨，尤其民進黨，更要把握「我們都是一家人」原則，莫輕易破壞民間情感。

(中國時報)