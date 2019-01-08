2019年01月08日 04:11 中國時報 主筆室

蔡英文總統宣稱政府收支有盈餘，將與經濟弱勢及低薪者「分享經濟紅利」。果然行政院籌出400億元，準備鎖定月薪3萬元以下族群，以現金方式發放。但國庫依然吃緊，而且負債未減，400億元紅包無非是為蔡英文2020總統大選連任鋪路。

蔡英文說，政策要讓人民有感，把經濟成長紅利和超徵稅收分享給收入較少的民眾，民眾必會有感。換言之，這筆錢和當年發消費券目標不同，不是為了刺激景氣，而是一種讓人民有感的社會福利措施。但目前政府仍有5兆3000多億負債，平均每人負債22.7萬元。政府拿短期獲利當成紅包撒錢，政策炒短線的結果最後仍是債留子孫，對經濟並無助益。

政府長期舉債，近年只是舉債減少，並非稅收增加，且國際經濟面並未轉好，國內景氣持續低迷，股市仍在萬點之下，兩岸局勢又十分緊繃，種種利空消息下，蔡政府喊出分享紅利，無非是想替執政黨在去年選戰挫敗後尋找翻轉契機。

公平性是另外一個大問題，許多地下經濟的攤販、小店鋪、包租公等，收入不低，卻不用繳稅，現在還要分紅，對多數如實繳稅的中產階級相當不公平。

況且，政府前年以財政危急為由，要軍公教共體時艱，大動作推動年金改革，如今卻稱政府有盈餘，要發放紅利，被「砍薪」的退休軍公教人員情何以堪。

照顧弱勢是政府的責任，政策如同蔡英文所言，要讓人民有感，但政府拚經濟端藥方，應是努力打造良好的投資環境，藏富於民，短視近利發紅包的作法，簡單地說，就是政策買票。

(中國時報)