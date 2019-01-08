2019年01月08日 04:11 中國時報 傅建中

《華府往事》上一篇提到我國駐美大使館新聞參事任玲遜和葉公超關係不睦，二戰期間任玲遜是中央社派駐倫敦的分社主任，葉公超是中宣部國際宣傳處的駐英代表，二人可說是平起平坐，在資望上任可能還超過葉，可是等到上世紀50年代後期葉出任駐美大使，任是中央社華盛頓分社主任，似乎比葉矮了一截，而葉也擺出一副特命全權大使的面孔，有時命令任，兩人的關係丕變，不復當年在英倫Dick和George般的親熱了（任的英文名字Richard，簡稱Dick），但任認為自己是無冕王，應該受到尊重，對葉的盛氣凌人，自是難以接受。

任玲遜是我國新聞界的老前輩，曾任英文《北京紀事報》（Peking Chronicle）的主編，中央社英文部首任主任，連沈劍虹都當過他的部下。在其漫長的新聞生涯中，也曾派駐香港和印度首府新德里。在印度時，他曾禮貌拜會甘地和尼赫魯，還引起英國駐印總督的不滿，將其召去，責備他不懂國際禮儀，應先拜會總督，然後才去看甘地與尼赫魯，由此可見當時任的重要性。

任玲遜在60年代後期轉入中華民國駐美大使館擔任新聞參事，70年代初退休，當時我國駐外人員並無退休俸，離職時只拿了1萬多美元的遣散費，不到1年就用光了，而任玲遜平時並無積蓄，以致晚年生活陷入困境，幸好沈劍虹當大使時念舊，聘其為顧問，替沈撰寫英文演講稿，每月給酬千餘美元，勉可度日。可是沈在1978年底中美斷交下歸國後，繼任的夏公權代表並不欣賞任寫的英文演講稿，終止聘任為顧問，那每月1000多美元的收入自然也就停止了，頓時使任的生活陷入絕境，讓任感到非常悲憤，於是提筆給夏公權寫了一封英文信抗議，據看過此信的程建人說，此信可說是一字一血淚，令人不忍卒讀。

其實，夏公權不識貨，沈劍虹離任前，將其使美將近8年的英文演講輯為兩冊出版，其中甚多講稿出自任的手筆，文字極為生動優美，很多美國飽學之士都讚不絕口。1965年蔣夫人宋美齡訪美，任玲遜擔任其發言人，事後以英文寫過一篇長文記敘其事，收入《Diplomatic Persuaders》（《外交說客》）一書中出版，深獲好評。對於夏公權的作風，前駐美軍事代表團團長溫哈熊的評論最為傳神。溫說夏是very self-righteous（極其自以為是）的人。

和任玲遜同時代的中央社駐外記者還有盧祺新、宋德和、湯德臣等。盧、宋出生於美國，湯是馬來西亞華僑，都回到中國就讀於燕京大學，和任玲遜先後同學，英文是他們的母語，英文寫作可以比美英、美記者，絕不遜色，可是中文不行，為一憾事。湯德臣大半生工作地點是紐約，1949年大陸淪陷前夕，湯奉蕭同茲社長之命，返回廣州述職，蕭先生把中央社的全部外匯20萬美元交給湯，授權他在大陸失守後全權使用，囑其臨危受命繼續領導中央社海外同仁。中央社遷台後，經費困難，湯德臣把20萬美元全部匯回台灣，不留分文，這種臨財毋苟得的高風亮節，可歌可頌。儘管他們均已物故，但他們的流風餘緒，仍足為後之來者矜式。（作者為資深媒體人）

(中國時報)