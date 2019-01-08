花全民的錢做小英的公關

2019年01月08日 04:11 中國時報 劉心月

蔡總統在新年談話中表示，政府將發放部分超徵的稅收，讓人民分享經濟紅利。外傳可能的方案是將發給低收入戶和月薪3萬元以下的低薪族每人1萬多元。但消息傳出後，這個針對特定對象所發放的「小英紅包」，卻引發不少爭議。

九合一選舉大敗後，蔡英文一直苦於民調拉不起來，現在總算找到了一個可以討好人民的機會。然而，這項所謂「還稅於民」的措施卻存在不少盲點，最重要的是，稅收超徵只是實際徵稅的金額超過年度預算，是歲計剩餘，不是盈餘，是否可直接發給人民，政府應再斟酌。

一般企業即使多賺了錢，也得先彌補虧損，以及依《公司法》規定提出法定盈餘公積金之後，才可分派股息與紅利。政府雖不是營利機構，但債台高築是不爭的事實，截至107年底，中央政府債務未償餘額達5兆3421億元，平均每位國人負擔債務22.7萬元。連財政部高層都認為超徵的稅收應優先用來償還債務。明明政府還欠一屁股債，手上有兩個小錢就急著花掉，可說是敗家子的行為。

其次是發放對象的問題。蔡政府這次以稅收超徵名義所發放的錢，來自納稅人的貢獻，如果真要回饋，自然應以全體納稅人為對象才公平。新加坡政府和澳門政府都曾因財政出現盈餘，而多次實施現金分紅措施，對象也都是全民，因為經濟成果既然是由全民共同打拚，紅利當然也應全民共享。

但由於民進黨政府多次抨擊2008年馬政府時期發放消費券的效果不彰，因此蔡政府這次決定不採取雨露均霑的消費券模式，而只限於所謂的社會弱勢族群。然而，低薪一族是否是合適的發放對象，卻有待商榷。因為收入少的人並不一定都是弱勢者，也有可能是家庭環境不錯的年輕工作者，這樣的人顯然不該是補助的對象。此外，蔡政府先前以「政府財政不佳」為由，鴨霸硬砍軍公教人員年金，既然政府現在手上有多餘的錢了，自然應先彌補這群人才合乎公平正義吧！

另一方面，蔡政府發放這筆錢的目的及預期效果是什麼，也值得探究。馬政府時期發放消費券很清楚是為了刺激消費，當時不少業者也配合推出了各種消費組合，許多消費者最終實際購買的金額大於消費券面額。

但蔡政府這次發的紅包既是鎖定弱勢族群，且很可能是以現金發放，性質上較接近社會福利，拿到錢的民眾是否會用於消費、能否創造更多效益，不無疑問。如果政府400億元發出去只是被民眾收進口袋存著，那蔡政府又何必急著編特別預算發錢，直接多編點社福預算不就結了？

從對象、目的與效益來看，蔡英文的這個新春紅包大放送根本就是多餘之舉。（作者為作家）

(中國時報)