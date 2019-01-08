2019年01月08日 04:11 中國時報 黎家維

九合一選舉民進黨慘敗，對蔡總統的連任之途投下震撼彈，而行政院長賴清德在選後堅辭，更打亂蔡總統尋求連任的人事布局。如今黨內A咖鎩羽而歸，想跳船自保；在選戰中挫敗的中生代也愛惜羽毛，不願在不利的大環境下扛起重擔，如今小英的選擇似乎只剩由老驥伏櫪的蘇貞昌回鍋。但蔡、蘇兩人再次合體會擦出什麼火花，或是擦槍走火，讓各界充滿好奇。

蔡、蘇兩人不和的傳言由來已久。日前陳水扁還爆料蘇貞昌擔任行政院長時，兩度向他要求換掉蔡英文，證明傳言並非空穴來風。2008年民進黨大選慘敗，蔡英文扛起黨主席重任，兩人為了競逐黨內2012年總統提名，除檯面上摩擦不時浮現，檯面下更牽引派系互鬥，之後蔡在黨內初選勝出後登門拜會，蘇則酸言酸語回敬，讓場面尷尬。2010年五都市長選舉，蘇貞昌拒不投入新北市而想循阿扁模式，突然宣布參選台北市長，也讓蔡英文心生不快。

沉寂多年，蘇貞昌同意黨內徵召投入2018新北選戰，雖為兩人重新攜手合作打開機會之窗，但雙方能否盡釋前嫌，猶未可知。日前當媒體盛傳蘇將接閣揆時，蔡又打臉蘇，否認有徵詢，再度為雙方留下新傷痕。

我國自從修憲改行雙首長制後，總統有權卻無須擔責，行政院長每被戲稱為總統的防彈衣。如果說賴清德是蔡總統此刻最不想脫掉的防彈衣，親新潮流系的蘇貞昌則是蔡總統找不到更佳選擇的情況下，顧不得防不防彈，也管不了合不合身的不得已決定。

蔡英文的目標在拚連任，蘇貞昌若回鍋擔任行政院長，就不能只是擔任敗戰處理投手的消極角色，他還被期待必須完全配合蔡總統的奮力一搏。尤其蔡總統在九合一選後的檢討中，表示自己沒有站上第一線，讓社會更分裂，已顯露她積極領導的端倪。之後她在迴廊講話中喊停新機車強制安裝防鎖死煞車系統的措施；在非洲豬瘟議題上不惜拿著大炮打小鳥，近來更在兩岸關係上直接對大陸國家主席習近平高分貝喊話，這種親上火線強勢領導的走向，恐怕會為蔡蘇兩人埋下衝突的導火線。

未來的1年，積極站上第一線的蔡總統，與充滿主見，凡是衝衝衝的蘇院長，擦槍走火的頻率可能比擦出火花的亮點更多。

賴清德的跳船將給獨派更多的遐想，對蔡逼宮的壓力仍會不斷。而距離總統大選只剩1年，蘇內閣應是蔡政府選前的最後一棒。這不僅因為已無將可換，更是因為再度改組將會使黨內逼宮力量找到另一次的著力點。而無須擔憂退路的蘇貞昌在這1年已無所畏懼，這是否會讓蘇在重大政策上更堅持己見，甚至不惜與蔡硬槓，也將成為未來施政的隱憂。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)