2019年01月08日 04:11 中國時報 黃光國

大陸國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40周年談話中，提出「一國兩制台灣方案」的構想，蔡英文立即以「四個必須」高調拒絕，為她贏得了短暫的掌聲，之後她打蛇隨棍上，在與外國媒體茶敘時，進一步要求「台灣所有政黨」都應清楚說出「我們拒絕一國兩制」，也不要再講「九二共識」。

然而，「九二共識」畢竟是國民黨的「神主牌」。當習近平提出「一國兩制台灣方案」的第一時間，以往回應慢吞吞的國民黨，這次倒是回過神來，由黨主席吳敦義出面解釋當年「九二共識」的來龍去脈，並且背誦雙方同意的「35字真言」：「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述。」

習近平所說的「一國兩制台灣方案」可以從兩個層次來加以分析。一般人提到「一國兩制」，通常都會想到「香港模式」，那是在《中華人民共和國憲法》之下，訂定《香港自治區基本法》，兩者之間有「主從關係」。

但台灣與大陸之間的關係，很明顯和香港有所不同。兩岸之間的政治現實是「一中兩憲」：在傳統稱為「一個中國」的土地上，兩岸分別在台灣和大陸實施《中華民國憲法》和《中華人民共和國憲法》。只要承認這樣的政治現實，雙方便可以對等的立場展開政治談判。這很可能就是習近平之所以會在「一國兩制」之外，強調「台灣方案」的主要原因。

然而，這只是像我這樣的「蛋頭學者」所作的正向詮釋。「肉食者鄙」，台灣的政治人物聽到對岸領導人傳來任何有關兩岸關係的建議，都會按照自己的立場來加以扭曲。所以蔡英文先是要求各政黨拒絕「一國兩制」，繼而加碼希望大家不要再講「九二共識」。這是「民粹主義」典型的脅迫手段，但是它卻碰觸到國民黨的「神主牌」，所以會「踢到鐵板」。

從民、國兩黨對習近平講話的不同反應，我們就可以了解習近平為什麼會想繞過台灣既有的兩大政黨，直接跟各黨派進行政治協商。而蔡英文又將習近平的這一招視為「蛇蠍」，認為它是「不尊重我們的民主機制與政府體制」、「分化台灣內部」。

從蔡政府執政兩年多來的表現，兩岸關係可以說是蔡英文處理得最失敗的政策。在國、民兩黨各有盤算的情況下，我相信「兩岸和平是最高的道德」，不久的未來，台灣一定會出現一股理性中道的力量，對於中共釋出的政治訊息能夠做出合理的解釋，讓兩岸關係能夠往和平的方向發展，而不是像獨派人士所期待的那樣，用盡心機，想要挑起兩岸間「民粹對抗」的情緒，從中獲取自己最大的政治利益！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)