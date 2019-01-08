傳承京劇 杜美霞不遺餘力！上海大亨杜月笙之女 病逝台灣

2019年01月08日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

叱吒風雲的上海大亨杜月笙之女杜美霞，日前在台病逝，享壽88歲。杜美霞生前擔任孟小冬女士國劇獎學基金會董事長，以培養京劇人才為主，杜美霞之子金祖武表示：「我的母親以傳承孟小冬的精神和藝術為人生一大重心，提攜後輩是她的心願。」

培育人才 舉辦京劇大獎

金祖武表示，為傳承孟小冬的藝術，他的母親、父親和舅舅等人合力成立「孟小冬女士國劇獎學基金會」，自1978年開始提供獎學金給優秀、有潛力的京劇人才，現國光劇團名角唐文華也曾獲得獎學金，近年也舉辦京劇大獎挖掘人才。

金祖武說，基金會一度因為時代變遷、劇校整併而中斷，「但我的母親不願意讓基金會停在她手上，她花了2年的努力重整，才延續下去。」金祖武表示，杜美霞參與基金會事務，皆親力親為，為新秀加油打氣，「不過她這幾年因為身體健康狀況不好，無法出席比賽會場，但她仍然掛心傳統藝術的事務，期望讓這些美的事情繼續延續下去。」

後輩平反 外公沒想當官

杜美霞的父親杜月笙是早年上海青幫首領，在政、商、軍等界都有一定程度的影響力，杜美霞的母親姚玉蘭，是杜月笙第四房太太、京劇名伶孟小冬則是第五房太太，杜氏一家過去在上海可呼風喚雨，在台生活則低調行事。姚玉蘭和蔣宋美齡關係良好，同樣是京劇名伶，京劇學者王安祈表示：「過去有姚玉蘭出席的會場，就更顯其分量和重要性。」

金祖武表示，有件事情令她母親耿耿於懷，一直沒機會公開平反，「過去有傳言和媒體報導，提到我的外公杜月笙在抗戰結束之後，曾有意爭取上海市長，但蔣介石把市長給了錢大鈞，讓我的外公因此和錢大鈞有嫌隙，這是無稽之談，我想為先人澄清的是，我的外公並沒有想要當官，杜家的庭訓之一就是『不當官』，而錢大鈞一家，也是我們家族很重要的朋友。」

金祖武說，他的母親出生時是上海大家庭的千金小姐，但遇上大時代動盪，輾轉來台，「母親改過一般平民生活，仍然怡然自得，並為人豪氣、與人為善，從來不彰顯自己的家世背景，這是我最敬佩她的地方。」

(中國時報)