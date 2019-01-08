長眠媽咪孟小冬身旁 不孤單

杜美霞（後），和她的義母、京劇名伶孟小冬（前）感情良好，她以傳承孟小冬的精神和藝術為人生一大重心。（杜美霞家屬提供）

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中國時報
／台北報導

杜美霞和孟小冬感情好，除了喊她「媽咪」，在生前也做好決定，身後要長眠在孟小冬身旁，金祖武表示，「母親和孟外婆感情好，這是有原因的。」

金祖武表示，聽聞母親所言，在抗日戰爭期間，日方揚言要綁架杜美霞，杜月笙為了杜美霞的人身安全，把她的頭髮剃掉，並送往孟小冬住處，「我的母親自小就和孟外婆住在一塊兒，讓兩人感情特別親、特別要好。」

金祖武口中的「孟外婆」，正是孟小冬，她是知名老生，曾和一代京劇大師梅蘭芳有過一段婚姻，來台後行事低調，不常公開露面。

金祖武表示，孟小冬在台低調原因有二，「一是杜家的對外公關事務，已有『姚外婆』（指姚玉蘭）處理，她認為自己不該僭越；二來是她的個性本來就很低調，不喜歡在外曝光，加上也不擅長交際，她比較喜歡和家人待在一塊兒。」

杜美霞也受到孟小冬低調性格的影響，杜美霞的小女兒金玉芝表示，「我的母親認為，做人最重要的事情是內在的品德，把我們教好是很重要的事情，她對子女的管教尤其嚴格，如果我們對長輩有不禮貌的地方，她一定會嚴厲地導正。」

金祖武表示，他印象最深的是母親嚴格要求每個子女都要練字，「練字展現一個人的心性，母親手把手教我寫字，說人只要心性定了，寫字自然好看，反之亦然，寫字不好看，是因為心性不定。」如今，杜美霞將安葬在孟小冬位於樹林的長眠之地淨律寺佛教公墓，金祖武說：「她們一起在那裡，不孤單。」

(中國時報)

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