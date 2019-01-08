第76屆金球獎頒獎！《波西米亞》掄大獎 沒謝色導演

葛倫克蘿絲拿下人生中第3座金球獎，上台淚崩。（法新社）

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中國時報
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雷米馬利克在身形與口音方面，傳神詮釋皇后樂團已故主唱弗萊迪墨瑞。（美聯社）
雷米馬利克（右）飾演的弗萊迪墨瑞當年死於愛滋，生涯晚年飽受病痛折磨。（美聯社）

第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日上午9點舉行，與去年籠罩在性騷事件低氣壓相比，今年雖未那般風聲鶴唳，但女性、種族問題仍被業界公認是革命尚未成功。71歲的葛倫克蘿絲（Glenn Close）在《愛．欺》（The Wife）飾演諾貝爾文學獎得主背後堅毅沉靜的妻子，拿下戲劇類影后的她上台哽咽到無法言語，直言：「或許因為電影叫做『The Wife』（妻子），所以花了14年才得以問世。」

雷米馬利克 奪金球戲劇影帝！葛倫克蘿絲 擊敗卡卡封后
克里斯汀貝爾謝撒旦給靈感

葛倫感謝母親在這部電影給她的啟發：「女人被視為養育下一代的人，我們可能有丈夫、有孩子，但還是得追隨本心與夢想，實現自我，勇敢說出『我能做到、我應該被允許這樣做』。」激勵人心感言惹哭台下的楊紫瓊，全場起立鼓掌。

憑《假如比爾街能說話》拿下女配角的蕾吉娜金恩（Regina King），則藉著得獎的發聲機會，號召一年前發起的「Time’s Up」運動該進到第2階段，也就是使女性在領導層和代表性不足的領域中，人數增加一倍，蕾吉娜放話：「我發誓接下來2年，我所有的作品都將會有過半女性工作人員參與。」

雷米馬利克封帝

《波希米亞狂想曲》獲頒最佳戲劇類電影、男主角，影帝雷米馬利克（Rami Malek）上台感謝劇組工作人員、演員，與角色原型「皇后」樂團已故主唱弗萊迪墨瑞（Freddie Mercury），就是沒提到導演布萊恩辛格（Bryan Singer）。

辛格和馬利克在拍片過程中時有衝突，且被爆出多起性侵男子事件，拍攝後期遭福斯影業解除導演職務，該片製片在領取最佳戲劇類電影獎時，也沒提到導演的名字。

(中國時報)

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