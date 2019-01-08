克里斯汀貝爾謝撒旦給靈感

2019年01月08日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

克里斯汀貝爾為扮演前副總統迪克錢尼，刻意增胖18公斤。

奧莉薇雅柯爾曼（右）飾演18世紀的「安妮女王」。

《幸福綠皮書》拿下音樂與喜劇類最佳影片、劇本與男配角，是今年大贏家。

奧莉薇雅柯爾曼（中）與艾瑪史東（左）、瑞秋懷茲開心上台，她們在片中有三角感情糾葛。（美聯社）

第76屆金球獎音樂及喜劇類是場「重量級之爭」，影帝由在《為副不仁》增胖18公斤的克里斯汀貝爾（Christian Bale）掠走，霸氣擊敗在《幸福綠皮書》吃肥20公斤的維果莫天森（Viggo Mortensen）。克里斯汀在片中飾演美國前副總統迪克錢尼（Dick Cheney），在台上尖銳又幽默地說：「感謝撒旦給我靈感詮釋這個角色。」還開玩笑問撒旦：「下一個被罵翻、超不討喜的角色在哪？也許是（美國聯邦參議院多數黨領袖）密契麥康諾（Mitch McConnell）？」

《幸福綠皮書》雖錯失影帝，但依舊是本屆電影類的大贏家，囊括最佳影片、劇本、男配角3獎。二度入圍的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）終於抱走男配角，他領獎時除了感謝角色本尊、非裔鋼琴家唐薛利（Don Shirley）給他的啟發，也沒忘記同片的維果莫天森，「你是個非常棒的夥伴，每天督促我不停、不停前進。」

音樂及喜劇類影后是《真寵》的「安妮女王」奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），她在台上感謝同片的艾瑪史東（Emma Stone）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz），搞笑稱她們是「我的婊子」，在片中與艾瑪有女女性愛戲的她並在後台坦言：「和女人一起拍吻戲容易得多，因為這不會讓我覺得對丈夫不忠。親吻男人多少會覺得有點不規矩。」

(中國時報)