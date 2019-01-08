克里斯汀貝爾謝撒旦給靈感

克里斯汀貝爾封帝，除了感謝老婆還感謝「撒旦」。（美聯社）

友善列印
中國時報
報導
克里斯汀貝爾為扮演前副總統迪克錢尼，刻意增胖18公斤。
奧莉薇雅柯爾曼（右）飾演18世紀的「安妮女王」。
《幸福綠皮書》拿下音樂與喜劇類最佳影片、劇本與男配角，是今年大贏家。
奧莉薇雅柯爾曼（中）與艾瑪史東（左）、瑞秋懷茲開心上台，她們在片中有三角感情糾葛。（美聯社）

第76屆金球獎音樂及喜劇類是場「重量級之爭」，影帝由在《為副不仁》增胖18公斤的克里斯汀貝爾（Christian Bale）掠走，霸氣擊敗在《幸福綠皮書》吃肥20公斤的維果莫天森（Viggo Mortensen）。克里斯汀在片中飾演美國前副總統迪克錢尼（Dick Cheney），在台上尖銳又幽默地說：「感謝撒旦給我靈感詮釋這個角色。」還開玩笑問撒旦：「下一個被罵翻、超不討喜的角色在哪？也許是（美國聯邦參議院多數黨領袖）密契麥康諾（Mitch McConnell）？」

《幸福綠皮書》雖錯失影帝，但依舊是本屆電影類的大贏家，囊括最佳影片、劇本、男配角3獎。二度入圍的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）終於抱走男配角，他領獎時除了感謝角色本尊、非裔鋼琴家唐薛利（Don Shirley）給他的啟發，也沒忘記同片的維果莫天森，「你是個非常棒的夥伴，每天督促我不停、不停前進。」

音樂及喜劇類影后是《真寵》的「安妮女王」奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），她在台上感謝同片的艾瑪史東（Emma Stone）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz），搞笑稱她們是「我的婊子」，在片中與艾瑪有女女性愛戲的她並在後台坦言：「和女人一起拍吻戲容易得多，因為這不會讓我覺得對丈夫不忠。親吻男人多少會覺得有點不規矩。」

(中國時報)

第76屆金球獎頒獎！《波西米亞》… 艾方索柯朗拿導演獎自招「作弊」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。