艾方索柯朗拿導演獎自招「作弊」

2019年01月08日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

奪下第76屆金球獎最佳導演的是墨裔名導艾方索柯朗（Alfonso Cuaron），他的《羅馬》混合墨西哥方言米斯特克、西班牙兩外語，故事取材導演幼年的成長經歷，以黑白片形式聚焦在從小帶他長大的保母身上；艾方索上台先以西班牙語說：「非常感謝墨西哥。」並自白：「拿到這個獎，我覺得我有點作弊！」

繼2014年《地心引力》再奪此獎的他，認為自己只是見證和享受瑪莉娜德塔維拉（Marina de Tavira）與素人新秀雅莉薩阿帕里西歐（Yalitza Aparicio）兩位女演員帶來的螢幕驚喜。他把得獎歸功給保母、母親與家人，「更重要的，這個地方（墨西哥），這片複雜的土地，塑造和創造了我。」

艾方索拿獎創了不少紀錄。這是墨西哥導演的第5座金球導演獎，包括去年吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的《水底情深》，以及阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）的《神鬼獵人》與《鳥人》。《羅馬》還奪得本屆最佳外語片，讓艾方索成為繼法語片《潛水鐘與蝴蝶》導演朱利安許納貝（Julian Schnabel），時隔11年再有外語片導演獲肯定。《羅馬》的成功也讓發行商Netflix在電影、電視兩領域帶回5獎，榮登發行商大贏家。

(中國時報)