吳珊卓主持又封后 寫金球獎3紀錄

2019年01月08日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

本屆金球獎強調種族平等，吳珊卓希望從此帶來改變。（路透）

理查麥登感謝父母特地從蘇格蘭赴美為他打氣。（法新社）

第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日早上9點舉行，韓裔加拿大籍好萊塢明星吳珊卓（Sandra Oh）昨搶盡鋒頭，在金球獎史上寫下3大紀錄，首先是成為第一位金球獎亞裔主持人，和喜劇演員安迪山伯格（Andy Samberg）妙語如珠的表現大受好評，她還是首位拿到2座以上金球獎的亞裔女性，也是史上第2位拿下最佳戲劇類影集女主角的亞裔女性。

吳珊卓和安迪介紹台下嘉賓時大膽說起種族笑話，她故意搞笑說：「《瘋狂亞洲富豪》是繼《攻殼機動隊》和《飛越情海》後，首度有大型片商拍攝以亞裔美籍為主角的電影。」不過後2者都因用白人飾演其他種族而引起爭議，艾瑪史東（Emma Stone）因在《飛越情海》飾演擁有1/4華人血統、1/4夏威夷血統的角色，昨也大器地在台下大喊：「我很抱歉！」

理查麥登搶下視帝

2位主持人更拿日前請辭奧斯卡主持的凱文哈特（Kevin Hart）大開玩笑，凱文因過往恐同言論受抵制，目前主持人選未定案，安迪笑言：「其中一個幸運的觀眾將會主持奧斯卡喔！」還自嘲之所以能成為金球主持人，「是因為我們是好萊塢唯二還沒因侵犯性言論而陷入爭議的人。」

47歲的吳珊卓曾以《實習醫生》拿下金球獎電視劇最佳女配角，此次以《追殺夏娃》擊敗《歸途》茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、《侍女的故事》伊莉莎白摩斯（Elizabeth Moss）等勁敵，繼日星島田洋子後第二位奪下視后的亞裔女星，她感動用韓文向在場的爸媽道謝：「爸媽我愛你們！」

最佳戲劇類影集由迎來最後一季的《冷戰諜夢》獲得，蘇格蘭男星理查麥登（Richard Madden）則以《內政保鑣》首度入圍就拿下戲劇類影集視帝，他曾演出《冰與火之歌：權力遊戲》和《仙履奇緣》，新劇在英國創下收視熱潮，也被視為新任「007」龐德的最佳人選。

(中國時報)