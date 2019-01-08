麥克道格拉斯獎獻老爸不退休 瑞秋布洛斯納漢2連霸訴愛老公

麥可道格拉斯新劇集合奧斯卡帝后陣容，他也因該劇再奪金球獎。（法新社）

友善列印
中國時報
報導
瑞秋布洛斯納漢格外感謝催生該劇的編劇Amy Sherman-Palladino。（法新社）
達倫克里斯以殺手角色拿下迷你影集視帝。（美聯社）
派翠西亞阿奎特勇奪迷你影集視后，因太嗨不小心說出髒話，趕緊道歉。（法新社）

74歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas）昨以《好萊塢教父》擊敗金凱瑞（Jim Carrey）等人，奪下金球獎電視音樂及喜劇類最佳男主角，第4度獲得金球獎的他，將該獎獻給102歲父親寇克道格拉斯（Kirk Douglas），表示父親傳授給他的智慧是最偉大的人生課程，「執著和頑強。」

《好萊塢教父》更獲得最佳音樂及喜劇類影集，麥克飾演曾紅極一時，晚年卻只能靠教演技維生的大明星，不過走紅30餘年的他，絲毫未打算引退，日前為該片拍攝短片時，已聲明短期內無退休計畫，「誰能想到有個事業可以讓你工作到70、80歲呢？」

最佳音樂及喜劇類女主角由28歲的瑞秋布洛斯納漢（Rachel Brosnahan）以《了不起的麥瑟爾夫人》連續第2年封后，除了感謝評審和影集團隊，她更甜蜜向老公傑森瑞夫（Jason Ralph）喊話：「我愛你！如果沒有你，我不可能站在這裡。」

最佳迷你影集由《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》拿下，該劇主角達倫克里斯（Darren Criss）封為迷你影集視帝，他將獎項獻給出生於宿霧的菲律賓裔母親；視后則為《監慾風雲》派翠西亞阿奎特（Patricia Arquette），她之前因電影《年少時代》的母親角色備受肯定，如今又在小螢幕發光。

(中國時報)

吳珊卓主持又封后 寫金球獎3紀錄 卡蘿柏奈特拿金球摸耳朵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。