麥克道格拉斯獎獻老爸不退休 瑞秋布洛斯納漢2連霸訴愛老公

2019年01月08日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

瑞秋布洛斯納漢格外感謝催生該劇的編劇Amy Sherman-Palladino。（法新社）

達倫克里斯以殺手角色拿下迷你影集視帝。（美聯社）

派翠西亞阿奎特勇奪迷你影集視后，因太嗨不小心說出髒話，趕緊道歉。（法新社）

74歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas）昨以《好萊塢教父》擊敗金凱瑞（Jim Carrey）等人，奪下金球獎電視音樂及喜劇類最佳男主角，第4度獲得金球獎的他，將該獎獻給102歲父親寇克道格拉斯（Kirk Douglas），表示父親傳授給他的智慧是最偉大的人生課程，「執著和頑強。」

《好萊塢教父》更獲得最佳音樂及喜劇類影集，麥克飾演曾紅極一時，晚年卻只能靠教演技維生的大明星，不過走紅30餘年的他，絲毫未打算引退，日前為該片拍攝短片時，已聲明短期內無退休計畫，「誰能想到有個事業可以讓你工作到70、80歲呢？」

最佳音樂及喜劇類女主角由28歲的瑞秋布洛斯納漢（Rachel Brosnahan）以《了不起的麥瑟爾夫人》連續第2年封后，除了感謝評審和影集團隊，她更甜蜜向老公傑森瑞夫（Jason Ralph）喊話：「我愛你！如果沒有你，我不可能站在這裡。」

最佳迷你影集由《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》拿下，該劇主角達倫克里斯（Darren Criss）封為迷你影集視帝，他將獎項獻給出生於宿霧的菲律賓裔母親；視后則為《監慾風雲》派翠西亞阿奎特（Patricia Arquette），她之前因電影《年少時代》的母親角色備受肯定，如今又在小螢幕發光。

(中國時報)