卡蘿柏奈特拿金球摸耳朵

2019年01月08日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

卡蘿柏奈特得獎做出招牌摸耳朵動作。（美聯社）

金球獎第一屆電視特別成就獎頒給縱橫美國電視圈60年的卡蘿柏奈特（Carol Burnett），她是美國電視史上首位綜藝節目女主持人，1967年開設冠名主持節目《千面女郎》（The Carol Burnett Show），該節目曾拿下25座艾美獎，她個人則領過5座金球獎，該獎以她的名字命名，卡蘿上台後幽默說：「所以我每年都能來領一次嗎？」

85歲的卡蘿回想自己追夢成真，展現對電視的熱情，更自認活在幸運的年代，她鼓勵台下後進，「我們被賦予天賦，就像在帆布上盡情揮灑，讓人們笑淚交織。」她最後不忘做出經典動作「摸耳朵」，該動作原是她和祖母約定好在《千面女郎》每集尾聲時的打招呼方式，沒想到從此成為招牌。

本屆終身成就獎由69歲傑夫布里吉（Jeff Bridges）獲得，他曾以《瘋狂的心》成為金球獎、奧斯卡影帝，最知名的角色是1998年的經典《謀殺綠腳趾》中不修邊幅的「The Dude」督爺，上台後的演說也充滿督爺的風格，既充滿自由主義精神，又讓人聽得一頭霧水。

他除不免俗地感謝團隊、親友，還引用哲學家巴克敏斯特富勒（Buckminster Fuller）說法，以船隻的整流板作為人類互相連結的隱喻，熱血鼓勵在場明星：「我們可以創造改變，我們可以將這艘船導向我們想去的方向，傢伙們！」

(中國時報)