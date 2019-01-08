單身漢排解性慾 羅宏正：餓了就想吃

羅宏正推出個人首張EP《撐傘》。

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中國時報
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男團SpeXial前隊長羅宏正加盟太陽娛樂推出首張EP《撐傘》，7日舉辦媒體餐敘，他因為腳骨折以及去年5月退團，蟄伏一段時間，他表示現在腳狀況穩定，剩腳筋膜沾黏問題，每天洗澡時會自主復健、拉筋約15分鐘，「我用腳頂在牆壁上，頂到我覺得舒服。」剛受傷時，被醫生警告若復健良好也會變跛腳，曾在醫院偷哭，祈求：「老天再給我一次機會好嗎？」至今努力復健，腳恢復狀況約8成。

羅宏正昨在現場憶起腳受傷住院約1個半月，父母每天親自送餐到醫院，對他無微不至的照顧，忍不住落淚，「我看得出來媽媽很傷心，但她都不敢讓我知道。」

未來想生4個小孩

29歲的他已單身3年，表示想談戀愛，現在多方交友，有約會對象，笑說：「約會是一次一條線，我不會重疊。」186公分的他，透露喜歡長腿妹，並認為不再玩純愛遊戲，會考慮到很多現實層面，希望未來的對象能以結婚為前提交往。

他盼38歲能成家立業，未來想生4個小孩，還提到親密關係在情侶之間是很重要，至於現在單身，感覺到寂寞或有性慾時如何解決，他表示：「男生都有自己一套方法，就像吃飯一樣，餓了就想吃飯。」羅宏正的新EP《撐傘》12日起預購，27日將在西門Westar舉辦粉絲見面會。

(中國時報)

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