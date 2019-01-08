周孝安認喜歡周曉涵 被爆劈腿「我的錯」

周孝安（左）、周曉涵在《必勝大丈夫》飾演情侶，也承認18年前交往過。（盧禕祺攝）

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中國時報
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周孝安日前被前女友李京恬控「瘋狂偷吃」，還爆出分手原因是他「愛上對戲的前女友」。周孝安7日出席三立《必勝大丈夫》首映會，與被懷疑是第三者的周曉涵同台，兩人坦承18、19歲時就在一個寫日記的網站「愛情國小」認識，當時曾約出來見面、看電影。周曉涵直言：「有約會吧！」她劇中爸爸蔡振南則嚴肅地說，希望這部戲不要因為這些「屎屎尿尿」被模糊焦點。

周孝安說，當年兩人都是該網站的「模範生」，雖曾短暫交往，但因為她在台中念逢甲大學，慢慢就少聯絡了。這部戲是兩人事隔15、16年、都進演藝圈後第一次合作，重逢時見到對方第一句話都是「你怎麼都沒變」。他也確實很欣賞周曉涵的直接大方、沒有心機。

說錯話造成傷害

他說，他與李京恬分手與周曉涵無關，「但有次起爭執，她問我對曉涵什麼感覺，我說有回到小時候的感覺，當然有一定的好感，但不確定是戲還是對她本身的感覺，不過確實是喜歡這個人。結果在我們之間有了問題後，她覺得這件事才是主因。我知道是我說錯了話，說了對曉涵有好感，加上跟女生擁抱，都對她有很大的傷害，造成她所有的猜測。我沒有好好解釋、安撫，是我的錯。」

周孝安事發後第一次跟周曉涵碰到就向她道歉，「因為會讓人覺得曉涵介入，她很無辜，對她很抱歉。」而跟李京恬之間，他事後也有透過訊息跟她道歉、解釋這一切，但她還需要冷靜。

(中國時報)

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