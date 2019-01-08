胡宇威演處男想起第一次

2019年01月08日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

《寒單》官方正式預告 HAN DAN - Official Teaser

胡宇威和楊貴媚7日為《寒單》受訪，胡宇威飾演因仇恨遠離正軌的青年，和飾演酒家女的小薰（黃瀞怡）有段深刻戀情，2人還有激烈親密戲，胡宇威笑說：「第一次拍這樣的床戲滿擔心的。」由於角色設定是感情零經驗的處男，交給小薰帶領，女方不但坐在他身上，甚至抓著他的手摸胸，他開玩笑說：「回想處男的時候，還是很害羞！」楊貴媚虧他：「難怪特別像第一次！」

楊貴媚在片中飾演胡宇威母親，她讚他溫柔又善解人意，很快就像一家人，2人的親情戲更是張力十足，一場在回收場隨手抓起電纜線打兒子的戲，楊貴媚說：「宇威要求我真打！痛也不好意思講。」胡宇威笑言：「是痛到爽！」他提到年少時習慣被體罰，太調皮時爸爸會用皮帶打人，凌晨還無法完成數學作業，就會被趕出家門罰站一小時，他自嘲：「所以我小時候數學滿厲害的。」

母子看片感動落淚

2人看片時感動落淚，胡宇威表示看到楊貴媚為他和鄭人碩下跪，當下就止不住眼淚，楊貴媚則形容他深藏不露，「面無表情中可以展現情感才是最難的。」對他的爆發力也讚不絕口，「看不出來他能罵髒話和打架！」胡宇威笑稱過去角色較內斂，在新片一次解放，台語不好的他還和鄭人碩互飆國罵，靠導演黃朝亮擔任語言指導，胡宇威不好意思說：「因為平常只會用單字。」該片23日上映。

(中國時報)