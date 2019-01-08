金球紅毯裝 女力鬧繽紛

2019年01月08日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

金獎影后艾瑪史東選穿LOUIS VUITTON刺繡洋裝與手袋現身紅毯，饒富復古情調。（LV提供）

靈魂歌手賈奈爾夢內穿上CHANEL香奈兒2019巴黎－紐約工坊系列裙裝亮相，重現埃及豔后般的女王風采。（CFP）

擔任典禮主持人的女星吳珊卓，以白色Atelier Versace高級訂製服於紅毯登場。（VERSACE提供）

妮可基嫚身著Michael Kors Collection訂製款酒紅色刺繡亮片禮服，搭配HARRY WINSTON珠寶及MOYNAT Minaudiere鏤空圓球金屬手拿包，出席本屆金球紅毯。（MICHAEL KORS提供）

英國女星羅莎蒙派克的一身GIVENCHY高級訂製服，塑造出高貴的冷豔氣場。（GIVENCHY提供）

第76屆金球獎於洛杉磯6日晚間登場，對比去年紅毯上為聲援「#Me Too」反性侵運動所發起的「黑色風暴」，今年主控權又回到眾女星手中，無論化身童話公主，或是氣勢女王，繽紛奪目的造型均充分體現了每位女人心中的自信形象。

因電影《一個巨星的誕生》入圍最佳劇情片女主角的女神卡卡（Lady Gaga），頂著一頭棉花糖髮色現身，呼應身上的粉藍色VALENTINO訂製禮服，再搭配頸上獨一無二的Tiffany Aurora鑽石項鍊，華麗中融合古典風範。金獎影后艾瑪史東（Emma Stone）及《瘋狂亞洲富豪》中的台裔女星吳恬敏（Constance Wu），更不約而同從膚色下手，分別選穿LOUIS VUITTON及Vera Wang Collection禮服，展現溫婉的高雅氣質。

亞裔非裔女星 交出漂亮成績單

對比於夢幻風格，老戲骨們紛紛端出自身女王架式迎戰，妮可基嫚（Nicole Kidman）即換上合身的Michael Kors Collection訂製款酒紅色刺繡亮片禮服亮相，搭配素有「鑽石之王」美譽HARRY WINSTON的鑽石配件，氣勢十足。同場較勁的英國女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike），一身性感的GIVENCHY高級訂製服，也格外凸顯出高貴的冷豔氣質。

除了百花爭豔的時尚焦點，多元文化議題亦再度浮上檯面，本屆紅毯不少亞裔、非裔女星都交出漂亮成績單。身為首位金球獎亞裔主持人的女星吳珊卓（Sandra Oh），一連換穿多套VERSACE訂製禮服，大器俐落的造型及「見證改變」的發言，令人印象深刻。而擔任引言人的靈魂歌手賈奈爾夢內（Janelle Monae），則穿上CHANEL香奈兒2019巴黎－紐約工坊系列裙裝，重現埃及豔后般的皇室風采。

(中國時報)