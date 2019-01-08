王建民當模特 忐忑擺姿勢

CITIZEN新款SKY系列JY8085-81E腕表，全台限量150只，2萬7900元。 （CITIZEN提供）

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中國時報
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CITIZEN新款NY0088-11E腕表，亞洲限定款全台限量250只，1萬800元。（CITIZEN提供）
王建民佩戴CITIZEN新款Promaster光動能系列CC4004-58E腕表，7萬3800元，讚輕盈沒感覺。（CITIZEN提供）

王建民紀錄片《後勁》去年在台上映票房長紅，為了再度站上大聯盟的投手丘，王建民挑戰身心的極限，感動無數人，甚至連郭泓志也受到感召想要復出。王建民昨日受邀出席星辰表（CITIZEN）光動能新表記者會，佩戴一只Promaster光動能GPS對時F950計時碼表，重量只有109公克，讓他直嚷「輕到沒感覺」。

向來省話一哥的王建民出席CITIZEN活動，坦承有些緊張，甚至還事前參考模特兒如何擺POSE展示手表。他提到星辰表的Promaster腕表具備GPS定位和衛星對時，對經常在美國台灣兩地跑的他很方便，加上配備碼表計時功能和超輕的優點，佩戴它運動打球完全無負擔。

CITIZEN的Promaster腕表問世於1989年，今年正好滿30年，王建民佩戴品牌今年的廣告主打款CC4004-58E腕表，搭載F950機芯，GPS衛星接收的速度快上兩倍，光動能的效能更提升，充滿電後可運作5年，搭配鈦金屬表殼和藍寶石表面，不但輕盈且更加耐用。

(中國時報)

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