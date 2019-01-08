2019CES登場－螢幕電視技術再掀戰火

2019年01月08日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

三星今年跨過品牌界限，在Smart TV上推出支援iTunes電影及電視影音，還有AirPlay 2技術。（三星提供）

LG在今年CES推出全新32:9、49吋UltraWide超寬曲面螢幕，能夠支援螢幕分割功能，工作、娛樂都能享受升級體驗。（LG提供）

三星Micro LED模組化技術越來越成熟，今年在CES推出適合居家空間的75吋4K Micro LED顯示螢幕。（三星提供）

LG今年在CES推出各款服務型機器人，圖為最新款穿戴式機器人CLOi SuitBot，能協助搬運重物的使用者。（LG提供）

2019 CES大展官網主視覺已呈現今年展覽主題將涵括自駕車、人工智慧、虛擬實境、行動裝置、機器人、資訊安全、數位娛樂、行動數據等各個面向。（取材自CES官網）

一年一度在美國拉斯維加斯舉辦的CES消費性電子展，將於美國時間1月8日開展，今年不僅有超過4500家參展廠商，預計將有來自150個國家、逾18萬人次參訪，各大廠商趕在開展前，迫不及待要展示自家最新技術，三星、LG等大牌在美國時間7日起陸續舉行發表會。

LG Ultra創造更佳娛樂體驗

LG發表全新「Ultra」系列顯示器，32:9、49吋UltraWide超寬曲面螢幕，擁有5120x1440解析度，相當於2個27吋QHD螢幕，主攻顯示精準度及顯示品質要求較高的工作，可搭載螢幕分割功能，提升使用效率外，還能帶來更佳的娛樂體驗，同場再推出榮獲2019 CES創新大獎的LG gram 17吋筆電，重量僅僅1.34公斤，且續航力長達19.5小時，可是市面上最輕、效能也相當出色的17吋筆電。

另外在LG的強項上，也推出搭載ThinQ AI技術的全新旗艦電視，展現其再升級的IoT技術，全新機種將採用LG α9 Gen 2智慧影像處理器與深度學習演算法，提供更高品質的AI畫面與聲音體驗，更可跨平台使用AI服務，像亞馬遜的Alexa，以及內建的Google Assistant語音助理；而今年再推出更新版穿戴式機器人CLOi SuitBot，可支撐腰部並增強使用者的肌力，對於常要搬運重物等等使用者來說，能減低受傷風險及疲勞。

三星Micro LED進化為219吋

去年三星發表146吋Micro LED顯示螢幕，今年就在First Look活動搶先推出最新模組化Micro LED顯示技術，尤其The Wall直接進化超過30％、變成219吋的Micro LED顯示螢幕，另外還有適合居家空間的75吋4K Micro LED顯示螢幕，顯示往後在該技術成熟後，使用者就可針對個人需求而打造更適合的螢幕。

另外，三星的Smart TV還推出破天荒新合作，三星電視將自春天起支援iTunes電影及電視影音，2018年推出的三星Smart TV均可使用，將於100多個國家支援，而AirPlay 2也將在190國支援使用，往後不管手機站哪邊，都能盡情享受三星Smart TV的功能，不過之前提到的三星折疊手機，目前在CES上仍未有發表消息。

(中國時報)