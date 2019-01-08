2019CES登場－螢幕電視技術再掀戰火

一年一度在美國拉斯維加斯舉辦的CES消費性電子展，將於美國時間1月8日開展，今年不僅有超過4500家參展廠商，預計將有來自150個國家、逾18萬人次參訪，各大廠商趕在開展前，迫不及待要展示自家最新技術，三星、LG等大牌在美國時間7日起陸續舉行發表會。
LG Ultra創造更佳娛樂體驗
LG發表全新「Ultra」系列顯示器，32:9、49吋UltraWide超寬曲面螢幕，擁有5120x1440解析度，相當於2個27吋QHD螢幕，主攻顯示精準度及顯示品質要求較高的工作，可搭載螢幕分割功能，提升使用效率外，還能帶來更佳的娛樂體驗，同場再推出榮獲2019 CES創新大獎的LG gram 17吋筆電，重量僅僅1.34公斤，且續航力長達19.5小時，可是市面上最輕、效能也相當出色的17吋筆電。
另外在LG的強項上，也推出搭載ThinQ AI技術的全新旗艦電視，展現其再升級的IoT技術，全新機種將採用LG α9 Gen 2智慧影像處理器與深度學習演算法，提供更高品質的AI畫面與聲音體驗，更可跨平台使用AI服務，像亞馬遜的Alexa，以及內建的Google Assistant語音助理；而今年再推出更新版穿戴式機器人CLOi SuitBot，可支撐腰部並增強使用者的肌力，對於常要搬運重物等等使用者來說，能減低受傷風險及疲勞。
三星Micro LED進化為219吋
去年三星發表146吋Micro LED顯示螢幕，今年就在First Look活動搶先推出最新模組化Micro LED顯示技術，尤其The Wall直接進化超過30％、變成219吋的Micro LED顯示螢幕，另外還有適合居家空間的75吋4K Micro LED顯示螢幕，顯示往後在該技術成熟後，使用者就可針對個人需求而打造更適合的螢幕。
另外，三星的Smart TV還推出破天荒新合作，三星電視將自春天起支援iTunes電影及電視影音，2018年推出的三星Smart TV均可使用，將於100多個國家支援，而AirPlay 2也將在190國支援使用，往後不管手機站哪邊，都能盡情享受三星Smart TV的功能，不過之前提到的三星折疊手機，目前在CES上仍未有發表消息。
(中國時報)