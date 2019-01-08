汽車業CES大秀科技

2019年01月08日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Mercedes-Benz將展示Vision URBANETIC，提供更有效率的運輸方案。（Mercedes-Benz提供）

AUDI除了展示高度數位化的駕駛座艙，同時也利用VR展示次世代車內影音娛樂體驗。（AUDI提供）

BMW展出BMW Vision iNEXT，並提供VR的體驗方式，讓參觀民眾體驗BMW個人化智慧助理。（BMW提供）

TOYOTA將展出以LEXUS LS 500h改裝的自動駕駛測試車，車側、車頂加裝多個偵測器及攝影機。（TOYOTA提供）

越來越多車商參展CES，今年包括AUDI、Mercedes-Benz、BMW、TOYOTA、KIA等各自從AI人工智慧、車載娛樂、自動駕駛等方面大秀科技。其中，KIA展現可以即時分析駕駛者情緒狀態的技術非常搶眼，簡單地說，就是車輛能了解駕駛者和乘客當下心情，並做出適時的反應，例如調整溫度、改變氣味等方式，進而讓人們在旅途上更加愉快。

今年AUDI展區環繞「from driving experience to digital driving adventure」設計主軸，並聚焦在車載娛樂上，為了讓人們能感受全新的數位體驗，AUDI利用VR技術讓民眾體驗車輛行進間所提供的全新的娛樂形式，同時展現豪華車才有的劇院感受。BMW將展示最新的BMW Vision iNEXT，而最新的個人化智慧助理提供更加口語化的互動功能，甚至會建議當天的日程安排並完美地規劃行程活動。

Mercedes-Benz聚焦自動駕駛的發展策略，尤其是大卡車的最新發展，還將邀請媒體實際上高速公路體驗混和著卡車、公車的自駕車隊，而首度亮相的Vision URBANETIC串聯起物流公司、客運公司和個人交通需求，目的是為了能提供更有效率的人員、貨物運輸的自動駕駛平台。另外，全新轎跑車CLA及電動休旅車EQC都將在展場亮相。

TOYOTA今年展出最新的P4自動駕駛測試車，除了電腦運算效能更高，可以更快處理偵測器、攝影機收集到的環境資訊並做出更快的反應，同時電腦體積再縮小，並且使用車上的Hybrid混合動力電池，原本的12V電池只做為備用。

不讓歐日車廠專美，KIA今年展出R.E.A.D.系統（Real-time Emotion Adaptive Driving）是一大亮點，KIA宣稱是業界首次融合人類感官與車內環境控制以及人工智慧的最新技術，利用生物辨識技術讓系統即時分析出駕駛者的情緒狀態，包括從臉部表情、心率等等，再透過車內聲光娛樂、空調溫度，甚至包括香氛設備，來改善駕駛者的狀態。

KIA表示，這套系統希望藉由人類的五感來創造更愉快的駕馭、乘座體驗，其中最「有感」的是電動座椅，它不只可以提供按摩功能，還可依據駕駛者正在聽的音樂做出相應的振動，甚至還有基於行車安全的振動警示功能。

(中國時報)