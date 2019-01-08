2019年01月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

遠百寶慶店與插畫家cincin合作新年紀念章，走文青風。（遠百提供）

新光三越南西店《Fancyfancy》月刊由 Aape櫃哥示範潮穿搭，迷彩LOGO大學T 4319元、電繡立體棒球帽2399元。（新光三越提供）

SOGO復興館Superdry極致防寒雪衣，原價1萬6380元、特價1萬1400元，限量10件。（SOGO提供）

新光三越南西店：CHOCOLATE白迷彩雙面穿鋪棉外套5599元。（新光三越提供）

百貨首波新年優惠以冬季服飾5折起帶頭，且設置網美打卡牆或潮流品牌特價吸引年輕族群。新光三越台北南西店三館潮流變身，鎖定2、30歲千禧世代大改造，化身打卡新地標；遠東SOGO台北店17日前男女服飾/鞋/內衣/童裝/鍋具/寢具/玩具單筆滿3000送200折價券。

新光三越台北南西店三館1至4F由劉惠設計師團隊師操刀，依照品牌屬性搭配不同主題風格，1F「潮流No More Rules」引進西區獨家的日本潮牌XLARGE、潮鞋迷追捧的Nike Kicks Lounge、K-pop明星指定的MLB，與長頸鹿、猴子、仙人掌的「叢林野獸派」呼應；2F「質感Select」有ALLSAINTS、CALVIN KLEIN等英、美時尚品牌，對應「年代經典大道」風格。

3F「HIGH STREET」新引進英國潮牌BOYLONDON，強調自由穿搭，巧妙用亞洲最大的挖寶天堂「泰國恰圖恰市集」來詮釋；4F「丹寧制造及潮流戶外」結合Levi’s等美式休閒品牌，貼近「丹寧製造」風格。新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示三館改裝後，本月來客和業績皆較去年同期增逾6成，昨（7日）起至13日至南西三館1至4F指定拍照打卡、扣會員點數50點可兌換「仙人掌小植栽」。

SOGO台北店保暖衣物5折起，忠孝館17日前於全館當日單筆滿3000元，可持同卡號HAPPY GO卡與電子發票及銷貨明細兌換「女裝/童裝200元抵用券」，化妝品10至13日加碼滿3000送300；10日至17日持超級回饋200元折價券於復興館B1女鞋區使用，升等為300元。

遠百寶慶店16日前「迎新禮讚」，女/男/童裝當日單筆滿6000送200、11大銀行回饋百貨服飾當日單筆分6期刷滿5000送500十足抵用券；且針對文青族群喜好推出遠百寶慶限定款「太陽寶寶VS.豬隊友」紀念章及插畫家cincin新年紀念章，31日前按指定收集+打卡成功送HAPPY GO點數10點。

(中國時報)