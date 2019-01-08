精品美妝推新品 紅色限定喜迎春

香奈兒彩妝模特兒主視覺。（香奈兒提供）

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中國時報
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香奈兒超炫耀的絲絨脣膏#73皇室，1280元。（香奈兒提供）
香奈兒九色眼影東方印象，3340元。（香奈兒提供）
香奈兒水潤聚光棒水漾光，1620元。（香奈兒提供）
嬌蘭帝王香水金蜂采蜜限量版，3950元。（嬌蘭提供）
嬌蘭紅寶之吻高訂脣膏彩殼，金蜂采蜜新年限量版，640元。（嬌蘭提供）

喜洋洋迎新年，精品美妝向亞洲取經，香奈兒彩妝總監露西婭·皮卡，從韓國與日本之旅，汲取春夏彩妝設計靈感，添加亞洲元素中最重要的光影與細緻感，以「亞洲視界」為主題打造彩妝，嬌蘭則祭出新年紅色限定包裝。

香奈兒春夏彩妝系列推出「香奈兒水潤聚光棒」賦予肌膚剔透的水亮光采，另有，香奈兒持久眼影霜#840琥珀銅與香奈兒九色眼影#東方印象，細節藝術彩妝系列以細緻與明麗為主題，表現對細節的精準，並透過光影突顯色彩與質感，針對新年則有象徵發的「8」號限定紅色脣膏，帶來濃厚的節慶氛圍。

嬌蘭以皇室徽記蜜蜂，搭配象徵豐收花蜜的金燦亮片推出多款喜慶限量產品，包括「2019年金蜂采蜜新年限量版紅寶之吻高訂唇膏彩殼」、「帝王香水金蜂采蜜新年限量版」、「皇家蜂王乳平衡油金蜂采蜜新年限量版」，既可做為新年賀歲送禮或自用開運，更添好運。

(中國時報)

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